Il dramma di Jovanotti: “Non riesco ancora a camminare senza stampelle”

Prosegue a rilento la riabilitazione di Jovanotti dopo il brutto incidente in bici della scorsa estate: le ultime sul suo recupero

Prosegue il momento difficile per Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, dopo il brutto incidente in bici a Santo Domingo del 15 luglio. In un video pubblicato sul proprio account Instagram, infatti, il cantautore ha raccontato gli sviluppi del suo percorso di riabilitazione ai fans: “Non riesco ancora a camminare senza stampelle. Non so quanto ci vorrà per rimettermi in piedi, nessuno lo sa, neanche gli ortopedici – le parole di Jovanotti – Non cammino ancora senza stampelle ma conto per dicembre di cominciare. Per ora sto appoggiando il piede. I muscoli fanno male, gli ortopedici mi fanno delle previsioni ma io dopo le smentisco. Tra un po’ dovrò operarmi per togliere la placca alla clavicola perché si sta staccando”.