Drammatico incidente sulla ss 284 a Maletto: un ciclista è gravissimo

Un terribile incidente si è verificato questa mattina a Maletto, lungo la ss 284: un ciclista è stato travolto da un'auto ed è grave

Un terribile incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada statale 284, nei pressi dello stadio, a Maletto. Un ciclista di 47 anni, residente in quella zona, è stato travolto da un’auto, una Citroen C3, condotta da un uomo di Adrano. Secondo quanto appreso, il conducente dell’auto stava procedendo in direzione Catania dopo essersi unito alla strada statale attraverso lo svincolo dello stadio. Tuttavia, sembra non aver visto il ciclista, che è stato colpito lateralmente e scaraventato a terra con forza, perdendo i sensi nell’impatto.

Il ciclista trasportato al Cannizzaro di Catania: è in gravi condizioni

Le autorità sono state prontamente allertate e sul luogo dell’incidente è intervenuta un’ambulanza del servizio medico d’urgenza 118. Considerata la gravità delle condizioni del ciclista, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso: il ferito è stato trasportato d’urgenza in codice rosso al Cannizzaro di Catania per ricevere le cure necessarie.

