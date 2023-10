VIDEO | Droga nel Nisseno, sgominata organizzazione criminale: 10 arresti

In base all'indagine dei carabinieri, la droga veniva recuperata a Gela e successivamente smerciata a Riesi. Due indagati ancora ricercati.

L’odierna operazione condotta dai carabinieri di Caltanissetta, coordinata dalla DDA della Procura Nissena, riguarda una presunta organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti, con base a Riesi (CL): sono 12 le persone alle quali, nel corso delle indagini preliminari, sono state applicate misure cautelari (10 in carcere e 2 agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico).

Le ordinanze del G.I.P.

Questa mattina il Nucleo Investigativo di Caltanissetta ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa nel corso delle indagini preliminari dal G.I.P. di Caltanissetta su richiesta della locale D.D.A., nei confronti di 12 soggetti (tutti italiani, residenti a Riesi, 2 dei quali sono allo stato irreperibili e attivamente ricercati), indagati per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Il ritrovamento della droga

L’indagine, che è scaturita dall’arresto in flagranza di uno dei presunti capi, il 22 ottobre 2021, da parte di militari della Stazione di Riesi, trovato in possesso di 4 kg di marijuana, ha consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza in ordine all’esistenza di un’associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti (marijuana, cocaina e hashish), con baricentro nel Comune di Riesi.

Droga prelevata a Gela

Nel corso delle investigazioni, condotte dai carabinieri sino ad aprile 2022 e coordinate dalla locale DDA, sono state ricostruite tutte le presunte fasi dell’attività illecita gestita dai membri dell’organizzazione, dall’approvvigionamento dello stupefacente nella piazza di Gela, allo smercio al dettaglio nel centro di Riesi. In particolare, il presunto capo, un 35enne con precedenti specifici, a seguito dell’arresto, avrebbe continuato a dare le direttive agli altri sodali.