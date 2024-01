Droga, ricettazione e violazioni al Codice della strada, denunce e sanzioni nel Siracusano

Sono state elevate contravvenzioni al Codice della Strada per circolazione di veicoli sprovvisti di assicurazione e senza revisione periodica, guida senza patente e atre infrazioni.

Continuano i controlli straordinari del territorio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa, coadiuvati dalle squadre della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”.

Detenzione e spaccio, armi, munizioni e ricettazione

I militari della Compagnia di Noto e delle pattuglie della C.I.O., nell’ambito dell’attività hanno denunciato due uomini di 26 e di 77 anni e una donna di 31, rispettivamente per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, omessa custodia di armi, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni.

A seguito di perquisizione personale e domiciliare il 26enne è stato trovato in possesso di circa 70 grammi di hashish, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente, il 77enne ha violato le norme in materia di custodia delle armi e la 31enne è stata fermata nel centro abitato e trovata in possesso di munizionamento da caccia di vario calibro.

Le violazioni al Codice della strada

Nell’ambito della circolazione stradale, sono stati controllati 53 veicoli e identificate 116 persone.

In particolare, sono state elevate contravvenzioni al Codice della Strada per circolazione di veicoli sprovvisti di assicurazione e senza revisione periodica, guida senza patente e con patente scaduta e altre contestazioni di varia natura con 3 veicoli sequestrati e 1 sottoposto a fermo amministrativo, per un importo complessivo di circa 10 mila euro. Inoltre, 2 giovani sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti.