Spaccio di droga a Siracusa, due arresti e una denuncia della Squadra Mobile

Controlli serrati da parte della Squadra Mobile di Siracusa, effettuati due arresti e una denuncia. Il resoconto.

Nell’ambito del contrasto alla vendita ed al consumo di sostanze stupefacenti, effettuato dagli uffici operativi della Questura di Siracusa e dai Commissariati distaccati nelle così dette piazze dello spaccio della provincia aretusea, la Polizia di Stato, ieri, ha effettuato due arresti e una denuncia.

Gli arresti

In specie, agenti della Squadra Mobile della Questura di Siracusa, nel corso di mirati servizi antidroga, hanno arrestato un uomo di 33 anni e un giovane di 20 per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno effettuato una perquisizione domiciliare a carico degli arrestati, che ha consentito di rinvenire e sequestrare 20 grammi di cocaina, 5 dosi di crack, due bilancini di precisione e la somma di 435 euro, probabile provento dell’attività di spaccio.

Dopo gli adempimenti di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il trentatreenne è stato condotto in carcere ed il ventenne posto ai domiciliari.

La denuncia

Inoltre, agenti del Commissariato di Avola, nella serata di ieri, nel corso di un ulteriore servizio antidroga, hanno denunciato un uomo di 49 anni per detenzione ai fini dello spaccio di stupefacenti.

In specie, gli investigatori del Commissariato avolese hanno effettuato una perquisizione a carico del denunciato che consentiva di rinvenire e sequestrare 5,30 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi e pronta per essere ceduta agli assuntori della zona, un bilancino di precisione, materiale utile per il confezionamento della droga e la somma di 150 euro, probabile provento dell’attività illecita.