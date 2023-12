Dromedario fugge da un circo e va a passeggio in città: traffico in tilt

L'animale ha temporaneamente bloccato la circolazione, passeggiando in una rotonda in un'ora di traffico congestionato

Un dromedario fuggito da un circo ha temporaneamente bloccato la circolazione questa mattina a Marsiglia, passeggiando in una rotonda in un’ora di traffico congestionato. Prima di essere recuperato dai suoi proprietari, il circo ‘Benzini’, il camelide – fuggito, sembra durante alcuni lavori alla recinzione in cui era rinchiuso – è stato ripreso, fotografato e ‘trasmesso’ in video dall’edizione marsigliese di Bfmtv.

Passeggiata senza incidenti

La passeggiata si è conclusa senza che accadessero problemi importanti, anche se con qualche malumore al Comune, che rimprovera tra l’altro al circo l’installazione in città senza previa autorizzazione.