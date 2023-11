VIDEO | Leone scappa da circo e gira indisturbato in città, sedato e catturato: la “passeggiata” del felino

Dopo essersi rifugiato in un canneto, il leone era stato avvistato successivamente aggirarsi in alcune vie della cittadina

E’ stato catturato il leone fuggito nel pomeriggio da un circo a Ladispoli. L’animale, dopo aver vagato per ore nelle vie della cittadina laziale seguito a vista dalle forze dell’ordine, è stato infine sedato dalle squadre di veterinari giunte sul posto e successivamente catturato.

Si era rifugiato in un canneto

Dopo essersi rifugiato in un canneto, il leone era stato avvistato successivamente aggirarsi in alcune vie della cittadina sul litorale laziale. Non ancora catturato, era stato circondato dalle forze dell’ordine. Sul luogo sono arrivati alcuni veterinari per procedere a narcotizzare l’animale.

La protesta della Lav: “Basta spettacoli con animali”

“Un leone è scappato da un circo a Ladispoli! Si tratta della quinta fuga di un animale detenuto in un circo in un anno. La notizia, oltre a riempirci di tristezza per la vita di questi animali costretti ad ‘esibirsi’, rinnova l’appello della Lav e della stragrande maggioranza degli italiani di attuare la legge delega sul riordino dello spettacolo in tempi brevi. È ora di dire basta agli ‘spettacoli’ con animali e che nessuno faccia male al leone!”. A scriverlo sui social l’associazione ambientalista Lega Anti Vivisezione-Lav.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Il sindaco: “Mettere la parola fine allo sfruttamento degli animali nei circhi”

“Il leone è stato sedato e catturato. Ora verrà preso in consegna dal personale del circo. Ringrazio la Polizia di Stato, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Polizia locale e provinciale, la Asl e tutti i volontari che hanno prestato servizio in queste ore di grande apprensione”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando. “Spero -aggiunge- che questo episodio possa smuovere qualche coscienza, e che finalmente si possa mettere la parola fine allo sfruttamento degli animali nei circhi”.