Con l’autunno arriva anche la neve sull’Etna: lo “spettacolo” naturale di inizio novembre

Arriva l'inverno? Le temperature sono in calo e sulla cima del vulcano appare la neve.

Torna il freddo e quindi anche la neve sull’Etna: è un primo assaggio d’inverno, dopo settimane di caldo, in questa mattina di sabato 4 novembre.

Nelle prossime ore si prevedono instabilità e temperature in calo, anche se fortunatamente le violente ondate di maltempo (come le terribili alluvioni che hanno colpito la Toscana) sembrano al momento lontane dalle previsioni meteo per la Sicilia.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Neve sull’Etna

Pochi giorni fa si poteva girare ancora con le maniche corte e anche andare al mare (per i più coraggiosi). In questo primo weekend di novembre, però, le temperature sembrano aver subìto un importante calo e lo dimostra anche il fatto che i catanesi si sono svegliati con una bellissima Etna parzialmente bianca. Si tratta di una delle prime nevicate della nuova stagione e di un primo segno dell’arrivo della stagione fredda dopo diversi mesi di caldo anomalo.

Previsioni meteo

Le previsioni meteo per le prossime ore prevedono in Sicilia un primo calo delle temperature e l’arrivo (si pensa definitivo) dell’autunno. Le massime non supereranno i 23-25 gradi, ma nel weekend non sono previste forti precipitazioni. Tuttavia, per la giornata di sabato 4 novembre, la Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per rischio idro-geologico per tutta la Sicilia e sarà quindi possibile assistere a dei temporali autunnali in alcune aree dell’Isola.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI