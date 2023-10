Spaccio nelle strade di Ballarò, scatta il blitz della polizia: due arresti

Droga e soldi nascosti in un anfratto e due giovani pusher in azione: interviene la polizia.

La Polizia di Stato di Palermo ha arrestato due palermitani, protagonisti di un’attività di spaccio di droga lungo le strade di Ballarò.

La disinvoltura adottata dagli spacciatori nell’interpretazione di uno schema di spaccio apparentemente consolidato lascia supporre agli agenti che l’illecita attività possa non essere stata sporadica ma già avviata da qualche tempo. Per questo, sono in corso ulteriori indagini.

Due arresti per spaccio di droga a Ballarò

I poliziotti della sezione “Falchi – Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile, sospettando potesse già svolgersi un’attività di spaccio, sono riusciti a fingersi frequentatori del popoloso quartiere, nascondendo i loro reali intenti investigativi.

Hanno potuto così documentare la presenza di due giovani che prima hanno nascosto un grosso involucro in un anfratto ricavato nella parete di uno stabile in via Ballarò e poi hanno più volte attinto a quell’involucro per effettuare scambi di denaro “sospetti” con numerosi clienti.

L’intervento della polizia

Con discrezione, i poliziotti hanno raggiunto a distanza gli “acquirenti” e hanno regolarmente verificato come ogni cittadino fermato fosse in possesso di dosi di droga “acquistate” e ricevute dai due giovani. A quel punto è scattato il blitz. I due spacciatori sono stati fermati e trovati in possesso 25 dosi di crack, 12 addosso e 14 stipate nel nascondiglio. Trovato e sequestrato anche del denaro, provento degli scambi già concretizzati. Gli arresti sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria.

Si ricorda che per gli indagati vale il principio costituzionale della presunzione di innocenza fino all’emissione di un’eventuale sentenza definitiva.

Immagine di repertorio