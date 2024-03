Due chili di hashish sotterrati, arrestato 54renne a Caltagirone

La polizia ha arrestato un 54enne a Caltagirone, nel catanese, per detenzione ai fini di spaccio di droga. Gli agenti hanno fatto irruzione.

La polizia ha arrestato un uomo di 54 anni a Caltagirone, nel catanese, per detenzione ai fini di spaccio di droga. Gli agenti hanno fatto irruzione nella sua abitazione, nella zona di Vignitta, e gli hanno trovato addosso 16 involucri di hashish pronti per essere venduti. Sotterrato alla base di un albero vicino casa, gli agenti hanno trovato un contenitore di plastica con dentro circa due chili di hashish. In casa, dov’era presenta anche la moglie dell’uomo, sono stati sequestrati un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.