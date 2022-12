E’ Natale, ma sembra estate: tutti al mare in Sicilia

No al panettone, sì al bagno a mare: in Sicilia assalto alle spiagge, nonostante sia il 25 dicembre, da Catania a Palermo

Natale al…mare.

No, non si tratta di un cinepanettone, come tanti ne abbiamo visti al cinema negli ultimi anni.

E’ invece la fotografia incredibile e allo stesso tempo pittoresca che la Sicilia offre di sé proprio oggi, 25 dicembre.

Tra regali, panettoni, giocate a tombola o baccarat, c’è chi in ogni angolo dell’isola ha scelto di andare a fare un tuffo al mare.

D’altronde, come dargli torto.

Sole, un cielo azzurro che più azzurro non si può, temperatura di 20° gradi o poco più da Catania a Palermo.

In parole povere: sembra estate.

Le immagini che vi mostriamo di seguito, anche con un pizzico d’invidia, parlano chiaro.

Spiaggia di Mondello – Pagina Instagram (Mondo Palermo)