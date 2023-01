Ecobonus 2023, tornano gli incentivi: quando partono e come fare prenotazione

Tornano anche nel 2023 gli incentivi legati all'Ecobonus per l'acquisto di mezzi non inquinanti. Ecco quando partono e come prenotarsi.

A partire dal 10 gennaio 2023 ripartono le prenotazioni per l’acquisto di auto, motocicli e ciclomotori e veicoli commerciali non inquinanti. A renderlo noto è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con una nota pubblicata sul proprio sito nelle scorse ore.

Lo stanziamento complessivo per l’acquisto dei nuovi veicoli è di 630 milioni di euro ed è ripartito in base alle diverse categorie.

Ecobonus 2023, come sono ripartiti i finanziamenti

Veicoli categoria M1

Per l’acquisto di nuovi mezzi rientranti nella categoria M1 (autoveicoli), il finanziamento prevede 190 milioni per veicoli con emissioni comprese nella fascia 0-20 grammi di anidride carbonica per chilometro (elettrici), 235 milioni per i mezzi con emissioni comprese nella fascia 21-60 grammi di anidride carbonica per chilometro (ibridi plug – in) e 150 milioni per le vetture con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi di anidride carbonica per chilometro (a basse emissioni).

Il Ministero sottolinea che il 5% di questi importi è riservato agli acquisti effettuati da persone giuridiche “per attività di car sharing commerciale o noleggio”.

Tutti gli altri veicoli

Per quanto concerne, invece, motocicli e ciclomotori di categoria tra L1e e L7e, il Ministero garantisce 5 milioni di euro per veicoli non elettrici e 35 milioni di euro per i veicoli elettrici. Infine, per i veicoli commerciali rientranti nelle categorie N1 e N2 elettrici, il Dicastero mette a disposizione fino a 15 milioni di euro.

Per accedere al beneficio, i concessionari potranno inoltrare le prenotazioni sulla piattaforma dedicata (clicca qui) a partire dalle ore 10 di martedì 10 gennaio.