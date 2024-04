Ecomed torna a Catania e riunisce i professionisti dell’energia

Tutto pronto per ECOMED 2024, il Green Expo del Mediterraneo che si terrà dal 17 al 19 aprile presso il centro fieristico SiciliaFiera di Misterbianco

Tutto pronto per ECOMED 2024, il Green Expo del Mediterraneo, punto di incontro annuale per i professionisti del settore dell’energia e della sostenibilità che si terrà dal 17 al 19 aprile presso il centro fieristico SiciliaFiera di Misterbianco. Questo evento, dedicato a Acqua e Clima, Rifiuti e Risorse, Energia e Mobilità, e Ecoarchitettura e Rigenerazione, offre un’ampia panoramica delle tecnologie, servizi e soluzioni integrate per promuovere l’efficienza energetica e le energie sostenibili.

ECOMED non è solo un evento, ma un catalizzatore di cambiamento verso una sostenibilità ambientale, economica e sociale più marcata. Con circa 250 brand espositori, di cui il 35% internazionali, si distingue come un crocevia di idee, tecnologie e soluzioni volte a promuovere l’efficienza energetica e le energie sostenibili. L’importanza di gestire l’energia in modo green in un mondo sempre più affollato, è stata sottolineata anche dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin nel corso della seconda edizione di Key – The Energy Transition Expo, l’evento di Italian Exhibition Group (Ieg) sulla transizione energetica svoltosi a Rimini, in linea con la visione di ECOMED per guidare la transizione energetica verso un nuovo modello di sostenibilità. Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) emergono come un potenziale chiave per il futuro dell’energia, promettendo produzione solidale e distribuita, con vantaggi ambientali e economici significativi.

Sono 30 i convegni specialistici, un distretto dell’economia circolare, giornate dell’acqua e dei rifiuti, giornate dell’energia, giornate dell’ambiente, un Villaggio dell’Università e della Ricerca con progetti internazionali di ricerca, premiazioni delle startup più innovative nel campo della sostenibilità ambientale, corner on-demand per attività B2B, eventi di premiazione per le scuole e spazi dedicati ai giovani con il Villaggio Green e la maratona dei Sindaci siciliani con la Protezione Civile Regionale. La Sicilia si conferma fondamentale per la transizione energetica. A poche miglia dalle coste c’è quello che potrebbe diventare un gigante dell’energia pulita: l’Africa.

Un Continente con un immenso potenziale in termini di solare ed eolico, ma anche di idrogeno verde. Ecomed, a Catania, nella sua 16^ edizione si propone come pivot strategico per le opportunità di confronto, di informazione e di business. E proprio alle prospettive tra strumenti di finanza sostenibile e governance della sostenibilità sarà dedicata tutta una serie di appuntamenti volti alla promozione di una nuova modalità di approccio imprenditoriale all’ambiente e all’etica aziendale, con la finalità di anticipare le norme per guadagnare un vantaggio competitivo nei confronti delle imprese che dovranno adeguarsi in seguito. Così l’azienda si fa parte attiva del processo di eco ristrutturazione dell’economia. Il progetto è realizzato con la partecipazione di A2A. Quotato in Borsa, con circa 14.000 dipendenti, il Gruppo gestisce la generazione, la vendita e la distribuzione di energia e la vendita e la distribuzione di gas, il teleriscaldamento, il ciclo dei rifiuti, la mobilità elettrica e i servizi smart per le città, l’illuminazione pubblica e il servizio idrico integrato.Il nuovo Piano Strategico di A2A prevede 22 miliardi di investimenti al 2035, 16 nella transizione energetica e 6 nell’economia circolare, in progetti allineati all’Agenda ONU. Grazie alle sinergie industriali tra i vari business e alla realizzazione di infrastrutture strategiche, il Gruppo contribuisce alla crescita sostenibile del Paese e alla creazione di nuovo valore per gli stakeholder e i territori in cui opera.Viene quindi riconosciuta ai massimi livelli istituzionali l’opportunità offerta da eventi come ECOMED per conoscere le tecnologie che guidano la transizione energetica e per costruire un nuovo modello centrato sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Il ruolo chiave delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)

È ormai accertato il potenziale delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) nel futuro dell’energia. Queste comunità possono fornire una produzione solidale e distribuita sul territorio, con vantaggi significativi per l’ambiente e un risparmio importante per cittadini, imprese, enti e comunità locali.

Durante l’evento, saranno affrontati numerosi temi, tra cui energia solare, energia eolica, idrogeno, mobilità elettrica e città sostenibili. ECOMED si conferma quindi un punto di riferimento essenziale per la comunicazione, l’informazione e la diffusione di tematiche legate all’energia e alla sostenibilità, non solo nel sud Italia ma in tutto il bacino del Mediterraneo, offrendo alla Sicilia e al Mediterraneo un’opportunità imperdibile per avanzare verso un futuro più sostenibile.