Ecosistema Urbano 2023, la Sicilia raschia il fondo: Catania e Palermo peggiori città “green”

Catania e Palermo sono le peggiori città d'Italia per performance ambientali. Lo rivela il report "Ecosistema Urbano 2023".

Le città della Sicilia continuano a rimanere in basso nelle graduatorie delle performance ambientali. Lo sottolinea il report Legambiente “Ecosistema Urbano 2023” realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore.

La classifica delle città indicate nel documento viene realizzata annualmente in base a 19 parametri e prevedono l’assegnazione di un punteggio massimo teorico di 100, costruito caso per caso sulla base di obiettivi di sostenibilità.

Legambiente, città siciliane bocciate

I punteggi assegnati per ciascun indicatore identificano il tasso di sostenibilità della città reale rispetto a una città ideale. Per quanto concerne la Sicilia, il paradigma della città ideale sembra essere ben distante se si prendono come riferimento i risultati ottenuti dalle città isolane.

Il primo Comune siciliano a figurare nella classifica Legambiente è Agrigento, 72esima, con un punteggio di 49,69%. Successivamente, si contano le città di Enna (81esima) con il 47,40% e, i centri di Trapani (86esima) con il 45,94% e Ragusa (87esima) con il punteggio di 45,55%.

Catania e Palermo in fondo

Ancora più in basso, in 94esima posizione, si presenta la città di Siracusa con il 42,55%, seguita da Messina 96esima con il 40,05%. Infine, ben tre delle ultime quattro posizioni sono occupati da città siciliane.

Caltanissetta si piazza al 103esimo posto di “Ecosistema Urbano 2023” con una percentuale di 34,82%, mentre le maggiori città siciliane, Catania e Palermo, sono appaiate al 105esimo posto – l’ultimo della classifica – con la percentuale del 20,86%.

Il “caso” Catania

Così come è possibile leggere nel report, la città di Catania “mostra un andamento pessimo in molti indici del rapporto. Triplicano quasi i consumi di acqua potabile pro-capite al giorno a Catania che passa dai 92 litri agli attuali 246, mentre migliorano le perdite della rete idrica che dal 71% dichiarato lo scorso anno, scende al 61% che resta però uno dei dati più alti in assoluto in questo indice”.

“Scende di poco anche la produzione di rifiuti pro-capite che passa dai 723 kg/abitante annui della passata edizione ai 621 di quest’anno ma anche in questo caso resta uno dei dati peggiori tra i capoluoghi; continua a migliorare il dato della raccolta differenziata dei rifiuti dove il capoluogo etneo sale al 26,2% quest’anno a fronte dell’appena 11,4% della scorsa edizione”.

Secondo Legambiente, “Catania resta tra le percentuali più basse di Rd, molto al di sotto anche della media italiana dei capoluoghi registrata quest’anno (62,7%), ed è quint’ultima in questo indice”.

All’ombra dell’Etna è stato inoltre dimezzato il numero dei passeggeri trasportati dal trasporto pubblico locale: dai già bassi 18 viaggi pro-capite del 2022 si è passati ad appena 9 di quest’anno. Catania poi non brilla per l’utilizzo di suolo, che peggiora ulteriormente. Inoltre, la città è tra i centri urbani italiani con più auto circolanti ogni 100 abitanti.

Cosa non va a Palermo

Legambiente sottolinea come il capoluogo regionale siciliano collezioni “una serie di mancate risposte” in tema di ozono, consumi idrici, perdite della rete o sulle zone a traffico limitato e “pessime performance che pesano come macigni e non le permettono di sollevarsi dal fondo della graduatoria”.

Disastrosi i dati relativi al settore rifiuti dove cresce ancora la produzione pro-capite annua (dai 536 della passata edizione ai 572 di quest’anno) mentre “la percentuale di raccolta differenziata si ferma ad un poco incoraggiante 16,3% che le vale l’ultima piazza nell’indicatore”.

Palermo scende ancora nell’indice dell’uso del suolo e crescono le auto circolanti ogni 100 abitanti. Il capoluogo siculo è poi ultimo anche nei kW di solare installati sugli edifici pubblici con un poco edificante 0,08 kW ogni 1.000 abitanti”.

Foto di 12412158 da Pixabay