Edilizia scolastica a Santa Caterina Villarmosa, il punto del sindaco Ippolito

Il primo cittadino di Santa Caterina Villarmosa è intervenuto dopo le critiche rivolte all’Amministrazione sulle vicende della Michele Capra. Ribadito come la questione sia prioritaria per l’Esecutivo cittadino

SANTA CATERINA VILLARMOSA (CL) – Una nota dell’Amministrazione comunale per chiarire la situazione relativa ai lavori di edilizia scolastica in alcuni istituti del territorio. Una risposta alle numerose sollecitazioni ricevute su questo argomento negli ultimi tempi e alle notizie stampa che, come è stato ammesso dallo stesso sindaco Giuseppe Ippolito, hanno fatto storcere il naso all’interno dell’Amministrazione comunale. “Giusto qualche precisazione – ha detto il primo cittadino – che auspichiamo possa appianare le incomprensioni sullo stato dei lavori nella scuola Michele Capra”.

L’Esecutivo locale ha ricordato per prima cosa come le scuole abbiano negli ultimi anni presentato varie criticità. Per questo sono stati ricordati alcuni degli interventi eseguiti: l’inizio dei lavori di adeguamento anti-sismico nella scuola Zanella, la sistemazione dei soffitti del piano terra della scuola Don Bosco, la messa in sicurezza dei cornicioni delle scuole Don Bosco e Capra, il rifacimento di un tratto di muro di sostegno del cortile interno della scuola Madre Teresa di Calcutta e ancora altri interventi urgenti sugli impianti delle scuole, i lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della Madre Teresa di Calcutta, l’allestimento sale e attrezzature per l’attivazione della mensa scolastica.

Il sindaco Ippolito ha pertanto ribadito come la funzionalità e la sicurezza delle scuole sia sempre stata una priorità per l’Amministrazione e criticato aspramente i dubbi sul fatto che “i lavori di messa in sicurezza non siano stati eseguiti, nonostante la sollecitudine con cui siamo intervenuti e soprattutto il fatto che diversi genitori sono stati tenuti aggiornati dall’assessore Guzzo dei sopraggiunti problemi burocratici che ne hanno allungato la risoluzione definitiva”.

“Segnaliamo – ha aggiunto il primo cittadino – che già da tempo la scuola è in sicurezza, è stato evitato il doppio turno e il disagio che permane riguarda due classi della scuola primaria temporaneamente dislocate presso la scuola di Sant’Anna, comunque in aule dedicate e con spazi idonei”.

“Ribadiamo infine – ha concluso Ippolito – che l’Amministrazione e gli uffici stanno seguendo con attenzione e sollecitudine i lavori di ripristino affinché quanto prima gli alunni e gli operatori possano ritornare in aule confortevoli e in condizioni di assoluta sicurezza”.