Elefante scappa dal circo e passeggia in strada direzione supermercato – VIDEO

Un elefante è riuscito a fuggire dal circo ed è stato immortalato da alcuni automobilisti increduli mentre passeggiava per strada

Incredibile avvistamento ad Amantea, in provincia di Cosenza. Un elefante, infatti, è riuscito a fuggire dalla sorveglianza del circo che in questi giorni si trova in città, decidendo di farsi una passeggiata. Come riportano le testate locali, il pachiderma è stato immortalato prima in spiaggia e poi a spasso lungo la strada statale 18, in direzione del supermercato locale. L’animale è stato recuperato dai gestori del circo. Nessun danno a cose o persone.

A segnalare la presenza dell’elefante sono stati automobilisti e passanti

A segnalare la presenza dell’elefante sono stati gli automobilisti e i passanti, che hanno prontamente estratto gli smartphone per immortalare la scena. Si temeva che l’animale potesse entrare nel supermercato, magari attratto dagli odori. I responsabili del circo l’hanno tuttavia rintracciato e fermato. Le immagini sono diventate virali sui social e poi sono state riprese dalle testate locali.