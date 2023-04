Enzo Bianco è con Maurizio Caserta, fronte progressista unito a Catania

La lista "Con Bianco per Catania" sosterrà Caserta, i temi dell'incontro tra l'ex primo cittadino e il candidato.

Enzo Bianco a sostegno di Maurizio Caserta come candidato sindaco di Catania: tra l’ex primo cittadino, presidente nazionale dei Liberal PD, e il candidato del centrosinistra oggi si è svolto un incontro amichevole.

Argomento centrale della conversazione, naturalmente, la città di Catania, il suo passato e il suo futuro dopo le decisive elezioni amministrative del prossimo 28/29 maggio 2023.

Enzo Bianco con Maurizio Caserta, il fronte progressista a Catania

Durante l’incontro tra Bianco e Caserta, i due esponenti della politica locale hanno discusso del capoluogo etneo. L’obiettivo sembra essere comune: far rinascere la città e contrastare il centrodestra – quello che, solo pochi giorni fa, Caserta ha etichettato come “la corazzata di carta” – attraverso il programma del fronte progressista per la città.

Bianco, che per i prossimi 10 anni non sarà candidabile e quindi non potrà partecipare alla corsa elettorale per diventare il rappresentante dell’Amministrazione etnea, ha ribadito la volontà di mantenere attivo il suo impegno per Catania, presentando in occasione dell’incontro odierno la lista che porta il suo nome. Si tratta di “Con Bianco per Catania“, che partecipa alle elezioni comunali catanesi dal 1997.

La lista di Bianco, quindi, appoggerà Maurizio Caserta. Tra i temi discussi durante l’incontro tra i due politici di centrosinistra ci sono stati anche i progetti per lo sviluppo dell’Etna Valley e del Distretto Sud-Est, le nuove stazioni della Metropolitana etnea, le proposte per il turismo e la riqualificazione delle periferie. Ma c’è stato spazio, nel dibattito Bianco-Caserta, per i temi dell’inclusività e della sostenibilità, particolarmente cari al fronte progressista.