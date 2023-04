Elezioni Catania, prove disgelo in centrodestra, ambienti Lega: “Decisione entro 72 ore”

La candidatura unitaria della coalizione di centrodestra per il sindaco di Catania girerebbe attorno al nome di Enrico Trantino, indicato nei giorni scorsi da Fratelli d’Italia.

Elezioni di Catania. Prenderebbe corpo, a quanto apprende l’AdnKronos da più ambienti qualificati della Lega isolana, la “quadratura del cerchio” in merito “alla candidatura unitaria della coalizione di centrodestra per il sindaco di Catania” attorno “al nome di Enrico Trantino”, indicato nei giorni scorsi da Fratelli d’Italia.

L’accordo che provocherebbe il passo “di lato” per Valeria Sudano

Il nodo, dunque, potrebbe sciogliersi subito dopo le festività pasquali con un accordo che prevederebbe il ritiro della candidata sindaco leghista, la parlamentare Valeria Sudano, che resterebbe così a Roma con un potenziale ulteriore incarico di sottosegretariato e inoltre la nomina a vicesindaco in caso di vittoria del centrodestra alle urne nel capoluogo etneo, dell’attuale segretario provinciale del Carroccio, Fabio Cantarella al quale sarebbe inoltre assegnato un assessorato di “peso”.

Da non sottovalutare la concreta ipotesi che scatterebbe, poi, almeno un ulteriore assessorato targato Lega, sempre in caso di successo alle urne. I nomi più gettonati quelli di Peppe Gelsomino e Francesca Ricotta, storici esponenti legati a Luca Sammartino, attuale assessore regionale all’Agricoltura.

Se Valeria Sudano, dunque, dovesse davvero fare un passo di lato, e questo “dipenderà molto dalla decisione definitiva di Matteo Salvini che dovrebbe arrivare entro 72 ore, la pattuglia di leghisti in giunta a Catania potrebbe essere anche più nutrita”.

Trantino non perde tempo e lancia la sua campagna elettorale sui social

In queste ultime ore, Enrico Trantino, ha pubblicato un post dal proprio profilo facebook con tanto di manifesto elettorale, in cui campeggia la scritta “Trantino sindaco”.

Questo il contenuto del post social: “In attesa della decisione della Lega, le altre forze del centro destra si sono espresse a sostegno della mia candidatura a Sindaco di Catania. Le ringrazio per la fiducia e per avere rinunciato a proposte alternative di sicura autorevolezza. Non so se rappresenta la migliore soluzione, ma so che l’umiltà è l’ingrediente fondamentale per capire come agire.

Dalla mia esperienza rugbystica ho imparato che solo spingendo insieme si può arrivare alla meta. E spero di essere sostenuto da tantissimi compagni di squadra. Adesso è tempo di cominciare: metterò tutto me stesso, non mi risparmierò e con l’aiuto di chiunque creda nel progetto, il mio obiettivo sarà non tradire la fiducia che mi verrà riconosciuta. Catania è una città straordinaria. Desidera solo essere amata. E dipende da tutti noi”.