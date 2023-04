Elezioni comunali a Riposto, sfida Vasta-D’Aita

Corsa a due per la poltrona di sindaco: da un lato il deputato di Sud Chiama Nord sostenuto anche da FdI, dall’altro la penalista che ha unito il fronte progressista

RIPOSTO – Tra i diversi comuni del catanese che andranno al voto nelle Amministrative di primavera, si annovera anche Riposto, cittadina che dovrà scegliere il successore di Enzo Caragliano, sindaco dal 2013. Gli elettori del Comune ionico-etneo, alla luce del sistema maggioritario in vigore per i centri al di sotto dei 15 mila abitanti, eleggeranno il nuovo primo cittadino direttamente al primo turno. Si tratta, almeno per il momento, di una tornata elettorale all’insegna della discontinuità. Nessuna coalizione erede dell’ultimo decennio di governo cittadino è scesa in campo, così come non risultato dichiarazioni d’intenti del sindaco uscente. A poche settimane dalla fatidica data, la campagna elettorale in corso vede fronteggiarsi due progetti politici antitetici: autonomisti che guardano a destra, da un lato, e i progressisti, dall’altro. Il deputato regionale Davide Vasta, esponente di Sud chiama Nord, il soggetto politico di Cateno De Luca, forte del risultato che lo ha condotto all’Assemblea regionale, correrà con il sostegno della lista “Rilanciamo Riposto”. Imprenditore nei settori del turismo e dell’edilizia, Vasta ha incassato il sostegno di Fratelli d’Italia.

Il partito della premier Meloni, infatti, ha deciso di convergere sul deputato vicino a De Luca, sottolineando una sensibilità comune in merito ai temi fondamentali per il comune marinaro, dopo aver preso atto dell’esaurimento del percorso politico iniziato con Caragliano nel 2013. Come dichiarato dai candidati di “Rilanciamo Riposto”, cura del decoro urbano, rilancio del turismo, riqualificazione del territorio, sostegno alle attività produttive e riqualificazione delle strutture sportive saranno il cuore della proposta programmatica della coalizione.

Nel centrosinistra, invece, la figura di Claudia D’Aìta è riuscita a sintetizzare le diverse anime del Coordinamento progressista ripostese. La lista civica “Riposto Cambia”, infatti, si pone come alternativa rispetto all’attuale gestione amministrativa. A sostenere la candidatura della penalista, che può vantare un’importanza esperienza all’interno del Senato cittadino, Partito Democratico, Sinistra Italiana, l’associazione Siamo per Riposto e il movimento di sinistra Una storia possibile, che nel 2018 sostenne la corsa verso il municipio di Ezio Raciti. Come dichiarato dal direttivo di Usp, il centrosinistra ha raggiunto l’obiettivo dell’unità dopo più di un decennio di tentativi. Inoltre, l’associazione Spazio Zero ha ritirato la candidatura a sindaco di Sebastiano Bergancini in favore della candidata progressista.

Raciti e Bergancini, in caso di vittoria, avranno un posto nella Giunta che dovrà essere formata dopo le elezioni. “Riposto Cambia”, secondo gli esponenti della coalizione, darà priorità alle due importanti vocazioni locali: mare e verde. Il mare inteso come fonte di commercio e turismo, mentre il verde inteso come slancio verso una migliore vivibilità.