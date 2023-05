Elezioni a Delia: Bancheri e La Verde allo sprint conclusivo

Sabato e domenica i cittadini saranno chiamati a scegliere il sindaco: il primo cittadino uscente cerca il terzo mandato, che lo sfidante cercherà di negargli. Uno sguardo ai programmi

DELIA (CL) – Antivigilia di elezioni per i cittadini, che il 28 e il 29 maggio eleggeranno sindaco e componenti del Consiglio comunale. I candidati sindaci sono due: il primo cittadino uscente, Gianfilippo Maria Bancheri, della lista ContinuiAmo Delia e Francesco Maria Innocenzo La Verde, con la lista “Delia è partecipazione”.

L’attuale sindaco Gianfilippo Bancheri si presenta per quello che sarebbe un eventuale terzo mandato, qualora venisse riconfermato. Il suo programma si basa soprattutto su una serie di interventi volti alla manutenzione del territorio comunale, quindi di strade, edifici e anche nuove realizzazioni. Non manca un riferimento all’agricoltura e all’imprenditoria. L’obiettivo è quello di migliorare questo aspetto utilizzando i fondi del Pnrr, nonché quelli regionali e nazionali.

Per quanto riguarda il turismo, Bancheri propone una rivalutazione del Castello dei Normanni e l’ampliamento delle piantumazioni che, oltre a migliorare l’aspetto della cittadina, è utile per creare zone d’ombre e mantenere più fresco, e quindi vivibile, il paese.

Per quanto riguarda la salute e i servizi sociali, il programma dell’attuale sindaco prevede interventi soprattutto a sostegno di anziani e diversamente abili, con il primario obiettivo di rendere la viabilità più inclusiva, ma anche a livello ricreativo.

Sulla scuola, l’obiettivo è un ampliamento dell’offerta formativa estiva e la creazione di un centro di aggregazione comunale per tenere impegnati i ragazzi nel periodo di chiusura delle scuole. Questo obiettivo si ricollega alle politiche giovanili, che vedono la realizzazione di eventi, spettacoli, soprattutto estivi, che puntino ad una riqualificazione della cittadina di Delia. Questi eventi avranno come scopo anche quello di diffondere la cultura, soprattutto tra i più giovani, prevedendo infatti l’istituzione di caffè letterari, del club del libro presso la biblioteca comunale, seminari e convegni. Infine, il programma ipotizza la stipula di una convenzione con l’Asp di competenza per la formazione e l’aggiornamento di datore di lavoro e lavoratori sulla sicurezza sul luogo di lavoro.

Il programma del candidato La Verde, pubblicato e quindi reperibile sul sito del Comune di Delia, si basa sull’idea che il cambiamento è reso possibile solo attraverso la partecipazione attiva dei cittadini in sinergia con le istituzioni.

I principali punti riguardano prioritariamente i servizi sanitari da garantire a livello locale. Da questo punto di vista, è obiettivo del candidato, primo tra tutti, istituire la figura del garante delle persone con disabilità, che possa agevolare una loro reale inclusione sociale; la creazione di un “Ospedale di comunità” formato e gestito dai medici di famiglia; l’istituzione di incentivi e sussidi per garantire il diritto allo studio ai ragazzi in situazioni familiari a rischio; assistenza e monitoraggio per gli anziani.

Il programma prevede anche interventi nel campo dell’agricoltura, in particolare: la costituzione di un consorzio formato da piccoli imprenditori locali per abbattere le spese necessarie alla produzione agricola; potenziamento della filiera produttiva per i piccoli imprenditori agricoli, realizzando un centro di refrigerazione comune tramite l’impiego dei fondi del Pnrr; istituzione di uno sportello informativo comunale attraverso il quale gli imprenditori locali potranno restare aggiornati su eventuali nuove prospettive di sviluppo per le loro attività; studio di fattibilità per realizzare un nuovo sistema di raccolta delle acque piovane da destinare all’irrigazione delle colture dei terreni presenti sul territorio comunale, ed infine il potenziamento della vendita dei prodotti locali.

Per quanto riguarda il settore del turismo, La Verde prevede una serie di ulteriori interventi mirati ad attivare delle attività, festival, sagre, che possano rendere Delia più attrattiva. In questo senso si allaccia anche l’organizzazione di eventi in ambito culturale, come per esempio presso l’area del Castello dei Normanni, o l’istituzione di un premio letterario chiamato Luigi Russo.

Previsti nel programma anche investimenti per aumentare l’occupazione, soprattutto giovanile, e di ripopolamento, come l’iniziativa Case a 1 euro per incentivare il turismo straniero, o la creazione di luoghi di co-working per chi lavora da remoto, e che potrebbe quindi tornare a farlo da Delia. Nel programma non mancano anche progetti a tutela dell’ambiente che prevedono l’incentivazione della raccolta differenziata; la manutenzione degli spazi verdi comunali; l’avvio di campagne di diffusione della cultura della sostenibilità ambientale e del consumo, anche energetico.

Il voto si svolgerà con il sistema maggioritario, trattandosi di una città il cui numero degli abitanti è inferiore ai 15.000. Questo sistema prevede l’automatica vittoria del candidato che otterrà il maggior numero dei voti, a prescindere dal raggiungimento della maggioranza assoluta, cioè del 50% più uno dei voti.