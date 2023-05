Ragusa e provincia, assessori designati e consiglieri eletti alle comunali 2023

Si sono concluse le operazioni di scrutinio ad Acate, Ragusa, Modica e Comiso: ecco i nomi degli eletti.

Da poche ore si sono concluse tutte le operazioni di scrutinio nei quattro Comuni iblei al voto. Le segreterie comunali hanno provveduto a comunicare i nomi dei consiglieri eletti nelle rispettive liste a Ragusa, Modica, Acate e Comiso.

Nomi che nei prossimi giorni potranno essere soggetti a cambiamenti, visto che alcuni degli eletti potrebbero essere scelti come assessori.

Elezioni Ragusa 2023, assessori e consiglieri eletti

A Ragusa il primo partito è Peppe Cassi’ndaco Ragusa 2023. Gli assessori designati da Cassì, vincitore delle elezioni, sono: Giovanni Iacono, Giorgio Massari, Saverio Buscemi, Giovanni Gurrieri, Elvira Adamo. Di seguito, invece, i consiglieri eletti a Ragusa suddivisi per lista.

Lista: Peppe Cassi’ndaco Ragusa 2023

Giuffrida Gianni 1.017, Digrandi Simone 768, Bennardo Federico 655, Adamo Elvira 454, Ilardo Fabrizio 450, La Licata Oriana 409, Pasta Catia 405, Antoci Marco 396.

Lista: Partecipiamo Ragusa Futura

D’Asta Mario 527, Caruso Rossana 477, Mezzasalma Carla 404, Occhipinti Giovanna 398.

Lista: Ragusa Prossima

Iurato Gianni 542, Zagami Sebastiano 244.

Lista: Ragusa Terra Madre

Gurrieri Giovanni 456, Galifi Marco 219.

Lista: De Luca per Ragusa

Buscemi Saverio 226.

Lista: Partito Democratico

Calabrese Peppe 601, Chiavola Mario 577.

Lista: Generazione Demos

Mauro Gaetano 403, Podimani Giuseppe 384.

Lista: Territorio

La Porta Angelo 480.

Lista: Giorgia Meloni Fratelli d’Italia

Bitetti Rocco 209.

Lista Movimento 5 Stelle 2050

Firrincieli Sergio 275.

Gli eletti a Modica, la prima lista è quella della Democrazia Cristiana

Il sindaco Maria Monisteri durante la campagna elettorale ha indicato come assessori designati Tino Antoci, Giorgio Belluardo, Saro Viola e come tecnico Chiara Facello. Ecco i consiglieri eletti a Modica, provincia di Ragusa, in seguito alle elezioni amministrative 2023.

Lista: Democrazia Cristiana

Samuele Cannizzaro 662, Giovanni Alecci 632, Alessio Ruffino 470, Rita Floridia 464, Giorgio Civello 439, Piero Covato 435, Giuseppe Caruso 407.

Lista: Prendiamoci Cura di Modica

Antonio Drago 671, Giorgio Belluardo 584, Saro Viola 572, Rita Cascino 569, Tino Antoci 544, Neva Guccione 473.

Lista: Modica al Centro

Cristina Minardo 931, Piero Armenia 574, Daniela Spadaro 502, Fabio Borrometi 482.

Lista: Siamo Modica

Delia Vindigni 687, Daniele Scapellato 441, Giammarco Covato 432, Elena Frasca 372.

Lista: Partito Democratico

Ivana Castello (secondo posto come candidato sindaco), Giovanni Spadaro 293.

Lista: Castello Sindaca

Claudio Gugliotta 413.

Comiso pari merito per Fratelli d’Italia e Ideazione

I quattro assessori designati dalla Schembari sono Giuseppe Alfano, Giuseppe Arezzo, Roberto Cassibba, Dante Di Trapani. Di seguito i consiglieri eletti a Comiso.

Lista: Fratelli d’Italia

Di Trapani Dante 627, Pepi Manuela 601, Assenza Giovanni 584, Arena Tiziana 518, Presti Mario 369, Purromuto Salvo 367, Schembari Martina 352.

Lista: Ideazione

Alfano Giuseppe 1313, Meli Alessandro 468, Cubisino Giusy 338, Modica Maria Stella 320 , Corallo Leandra 300, Garofalo Emilia 287, Giurato Maria 285.

Lista: Comiso Vera

Cassibba Roberto 746, Romano Salvatore 460, Iapichella Giorgio 298, Damiata Valentina 265.

Lista: Partito Democratico

Scollo Gaetano 495, Bellassai Gigi 406.

Lista: Spiga

Gaglio Gaetano 662, Adamo Erika 249

Lista: Coraggio Comiso

Salvo Liuzzo (secondo posto come candidato sindaco), Betta Cristina 139.

Elezioni comunali 2023 Ragusa, assessori designati e consiglieri eletti ad Acate

Gli assessori designati da Fidone durante la campagna elettorale sono: Gianfranco Ciriacono, Cristina Cicero, Giuseppe Raffo. Di seguito i consiglieri eletti.

Lista: Acate punto a capo

Cicero Cristina 519, Tidona Irene 398, Ciriacono Gianfranco 305, Palma Cristian 287, Formaggio Giovanni 268, Sarrì Giovanni 238, Lantino Dafne 186, Failla Giuseppe 136, Guardabasso Daria 125, Denaro Luigi 124, Gianninoto Sara 104.

Lista: Caruso Sindaco

Giovanni Caruso 1.430 (secondo posto come candidato sindaco), Caruso Simone 228, Leta Monia 211, Pulichino Sandy 210, Bongiorno Santi 197.

