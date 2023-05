Ragusa, elezioni comunali 2023: Cassì vicino al 60%, exit poll e aggiornamenti

Ragusa è un altro capoluogo di provincia siciliano al voto: segui gli aggiornamenti sui risultati delle elezioni amministrative 2023 su QdS.it.

Elezioni amministrative 2023 a Ragusa, lo spoglio in diretta: ecco i risultati, in costante aggiornamento, delle comunali nel capoluogo ibleo.

L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per l’11 e il 12 giugno. Per seguire costantemente i risultati delle elezioni amministrative in tutti i 128 Comuni al voto sull’Isola, è possibile seguire la diretta “Speciale Amministrative” di QdS.it (link in basso).

Elezioni Ragusa 2023, i risultati delle amministrative in diretta

Ore 16.20: Nei comuni di Modica, Comiso e Acate si supera il tetto del 55% di votanti. Nel capoluogo ibleo si è registrato un maggiore astensionismo. Si è recato a votare solamente il 56,03%, contro il 58,44% registrato nel 2018. “Maglia nera”, per le elezioni 2023 in provincia di Ragusa, per Comiso (affluenza al 55,36%, contro il 63,32% del 2018). (Aggiornamento di Pierpaolo Galota).

Ore 15.15: Exit poll – Cassì 59-63%, Schininà 18-22%. Cultrera dato al 11 – 15%, Sergio Firrincieli tra il 4 e l’8%.

Ore 15: Urne chiuse, inizia lo spoglio.

I candidati sindaco e le liste

In occasione delle elezioni amministrative / comunali 2023, i candidati sindaco a Ragusa sono: l’uscente Peppe Cassì, Giovanni Cultrera per il Centrodestra; Riccardo Schininà e Sergio Firrincieli per il Centrosinistra.

In provincia di Ragusa sono andati al voto i seguenti Comuni: Ragusa, Modica e Comiso con il sistema proporzionale e Acate con il sistema maggioritario. Nei primi tre Comuni è prevista l’elezione del sindaco e di 24 consiglieri comunali, mentre nell’ultimo si eleggerà il primo cittadino assieme a 16 consiglieri.

