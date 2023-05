Elezioni 2023 Siracusa e provincia, capoluogo al ballottaggio: i risultati delle liste

In provincia di Siracusa non c'è un sindaco eletto per il capoluogo, ma i risultati sono praticamente definitivi per le altre città aretusee: ecco le preferenze espresse per le liste nei Comuni.

La città di Siracusa andrà al ballottaggio tra Ferdinando Messina, esponente del centrodestra, e il sindaco uscente Francesco Italia. Eletto a primo turno il sindaco nei comuni di Buccheri, Buscemi, Carlentini, Francofonte, Palazzolo, Portopalo di Capo Passero e Priolo. Ecco la lista con i nomi dei sindaci eletti e le preferenze andate alle liste in provincia di Siracusa in occasione delle elezioni amministrative 2023.

Siracusa verso il ballottaggio

Nel capoluogo aretuseo si terrà il ballottaggio nei giorni 11-12 giugno tra l’uscente Francesco Italia e Ferdinando Messina, espressione del centrodestra. Andando nel dettaglio: in testa c’è Ferdinando Messina, sostenuto da sette liste, che ha ottenuto 17.392 preferenze al primo turno (il 32,22% del totale). Al secondo posto Francesco Italia, con quattro liste a sostegno, con 12.893 voti (il 23,89%). L’esponente dell’area progressista a Siracusa si piazza al terzo posto, Renata Giunta ottiene solamente 10.479 voti (il 19,41%); a seguire Edgardo Bandiera con 4.863 voti (il 9,01%); Giancarlo Garozzo con 4.486 voti (l’8,31%); Michele Mangiafico con 1.927 preferenze (il 3,57%); Trigilio Roberto con 1.414 preferenze (il 2,62%), all’ultimo posto Mouddih Aziz con 526 voti (l’0,97%).

8 liste su 25 superano lo sbarramento dei 2.540 voti

Per accedere all’interno del consiglio comunale le liste dovevano raggiungere l’obiettivo minimo di 2.540 voti di lista. La ripartizione esatta dei seggi avverrà a conclusione del turno di ballottaggio. Il centrodestra ottiene il premio di maggioranza. Con ordine le liste a sostegno di Ferdinando Messina, che hanno superato la soglia del 5% sono: “Fratelli d’Italia” con 4.857 preferenze (16,18%); “Noi con la Sicilia-Popolari e Autonomisti” con 4.451 voti (14,83%); “Forza Italia Berlusconi” con 3.590 preferenze (11,96%) e infine “Insieme” con 3.280 preferenze (10,93%).

Il sindaco uscente Francesco Italia supera lo sbarramento con la sua lista civica “Francesco Italia Sindaco”, che ha ottenuto 4.857 preferenze (16,18%). In consiglio comunale entrerà anche Fuori Sistema per Siracusa, lista di Garozzo sindaco, con 3.276 voti il 10,91%, segue il PD a sostegno di Giunta con 3.131 voti il 10,43% infine la lista civica Edy Bandera Sindaco ottiene 2.574 preferenze l’8,58%.

Elezioni 2023 a Siracusa: la sinistra arretra, centrodestra in piena corsa

Dando uno sguardo ai partiti nazionali, ben presenti nella tornata elettorale 2023, a Siracusa vanno bene solo quelli di centrodestra, mentre risultano nettamente negativi quelli dell’area progressista. Fratelli d’Italia è il primo partito in città. Discreto successo anche con Forza Italia che incassa quasi il 12% dei consensi.

Maglia nera per il Movimento 5 Stelle che non riesce a superare la soglia di sbarramento e che quindi non avrà alcuna voce all’interno del consiglio comunale di Siracusa. Il Partito Democratico esce pienamente sconfitto da queste amministrative, nonostante riesca ad entrare in consiglio con un 10% abbondante.

La partita elettorale a Siracusa non è del tutto chiusa: ora è il tempo di alleanze e di strategie in vista del ballottaggio del prossimo 11-12 giugno. Il Centrodestra sembra avere un buon vantaggio, ma adesso è importante convogliare i voti degli elettori che al primo turno avevano scelto un sindaco diverso da Messina e Italia.

Elezioni a Siracusa, testa a testa tra Messina e Italia: i commenti

Messina commenta così il risultato: “Sono largamente primo al ballottaggio e le liste che mi sostengono avranno certamente la stragrande maggioranza in Consiglio Comunale. Chiedo ai cittadini di Siracusa di impegnarsi con me nelle prossime settimane per un profondo cambiamento nel governo della città”.

Francesco Italia, in corsa nel prossimo ballottaggio, afferma: “I prossimi giorni saranno importanti per vedere altri lavori realizzati perché non ci siamo fermati in questi giorni per raccontare alla città quello che non abbiamo potuto fare”. Nel suo messaggio sui social l’obiettivo è quello di “convincere chi ha fatto altre scelte di continuare a credere nella bellissima squadra”. Io sono circondato da persone e da cittadini che hanno creduto nel progetto e si sono spesi per ottenere questo risultato. Che è un risultato di tutta la città di Siracusa”.

Elezioni a Siracusa, gli eletti a Buccheri

Il piccolo centro di Buccheri vede vincente Alessandro Caiazzo, unico sindaco candidato alla guida del paese, con 975 voti. Nel consiglio comunale siederanno 10 consiglieri tutti a supporto di Caiazzo della lista “Ripartiamo Buccheri”.

Buscemi, le preferenze alle liste

Il nuovo sindaco di Buscemi sarà Michele Carbè, che ha ottenuto 407 preferenze (il 53,13%). Il sindaco eletto vince contro l’uscente Rossella La Pira, che ha ottenuto solamente 359 voti (il 46,87%). Il nuovo consiglio comunale di Buscemi, in provincia di Siracusa, sarà composto da 7 consiglieri della lista “Buscemi Riparte” (408 voti, 53,83%) a sostegno di Michele Carbè; un seggio andrà al secondo sindaco candidato non eletto, due alla lista “Liberamente Insieme per Buscemi” (350 voti 46,17%).

Stefio bis a Carlentini con oltre il 70% di preferenze

Giuseppe Stefio è stato riconfermato alla guida di Carlentini, ottenendo un ottimo risultato con il 70,38% delle preferenze, un totale di 6.629 voti. Secondo Giovanni Condorelli, con 2.790 voti (il 29,62%).

Il consiglio comunale di Carlentini cambia un po’ fisionomia. Le liste che ottengono il biglietto di ingresso sono: “Grande Carlentini 2023”, “Ancora Insieme”, “Sud Chiama Nord” e “PD per Stefio Sindaco”, mentre nelle file dell’opposizione siederanno i membri delle liste “Condorelli Sindaco” e “Davvero & Sempre per Carlentini”. Nel dettaglio 6 seggi andranno al PD (2.431 voti, il 31,32%), 3 seggi a “Grande Carlentini 2023” (1.498 voti il 19,30%), 2 seggi ad “Ancora Insieme” (1.181 voti, il 15,22%) e uno a “Sud chiama Nord” (635 voti, l’8,18%). Di diritto entra anche il sindaco non eletto Condorelli, con lui un seggio a “Davvero &Sempre per Carlentini” (605 voti, 7,79%) e due seggi a “Condorelli Sindaco” (963, 12,41%).

Elezioni 2023 a Siracusa, eletto Daniele Lentini a Francofonte

Daniele Lentini è stato riconfermato alla guida di Francofonte. Un vero e proprio plebiscito! Il primo cittadino ha ottenuto 5.965 voti pari all’84,65%. Batte l’unica antagonista Valentina La Rocca, che ottiene 1.082 preferenze (il 15,35%), non sufficienti per l’ingresso in consiglio comunale nel Comune in provincia di Siracusa. Nel nuovo consiglio comunale siederanno 11 membri della lista vincitrice “Francofonte nel Cuore” (5.691 voti, 84,15%), mentre 5 seggi andranno a “Francofonte Futura” (1.072 voti, 15,85%).

Riconfermato Gallo alla guida di Palazzolo Acreide

I cittadini di Palazzolo hanno dato fiducia all’uscente Gallo per altri cinque anni di sindacatura. Salvatore Gallo ha vinto con 3.123 preferenze il 66,32%, lo sfidante Francesco Magro ha ottenuto 1.586 preferenze (il 33,68%).

Su i dodici seggi disponibili all’interno del civico consesso 8 vengono assegnati alla lista “Fare-Gallo Sindaco”, che ha ottenuto 3.113 preferenze il 68,98%. 3 seggi andranno a “Obiettivo Comune Palazzolo”, lista a supporto di Magro, che ha ottenuto 1.400 voti (il 31,02%). L’ultimo seggio andrà a Magro perché ha superato la soglia del 20% di preferenze.

Elezioni 2023 in provincia di Siracusa, la città più a sud di Tunisi guidata da Rachele Rocca

Portopalo di Capo Passero – provincia di Siracusa – ha il nuovo sindaco: Rachele Rocca, che ha ottenuto la poltrona di primo cittadino staccandosi di pochi voti dall’altra competitor Loredana Baldo. Nel dettaglio, Rocca ha ottenuto 849 preferenze (il 34,48%), seguono Baldo con 843 preferenze (il 34,34%) e infine Giuseppe Mirarchi con 770 voti (il 31,27%).

Nel nuovo consiglio siederanno 8 consiglieri della lista “Insieme Cambiamo” (826 voti, 34,48%) a sostegno di Rachele Rocca, 3 consiglieri delle lista “Viva Portopalo” con 816 voti (il 34,59%). A questi si aggiungerà Loredana Baldo, al secondo posto come sindaco non eletto. Nessun seggio per la lista a sostegno di Mirarchi.

Pippo Gianni riconfermato alla guida di Priolo

Trionfo per Pippo Giann,i il quale torna a sedere sulla poltrona di primo cittadino del Comune di Priolo. Gianni con 2.643 preferenze il 36,78% sbaraglia gli altri tre pretendenti, in ordine: Alessandro Biamonte, che ottiene solo 2.582 voti (35,94%), Michela Grasso con 1.298 voti (18,07%) e Giorgio Pasqua con 662 voti (9,21%).

La geografia del consiglio comunale vede assegnare un seggio a Biamonte quale primo dei non eletti a candidato a sindaco. La maggioranza dei seggi, 11, sarà occupata dai membri della lista “Siamo Priolo” (2.635 voti, il 37,84%), 4 saranno i consiglieri della lista “Identità Priolese” (2.577 voti, il 37,01%). Le altre due liste non ottengono i voti necessari per prendere posto nell’assemblea comunale.

