Comunali 2023, a Trapani trionfa di nuovo Tranchida: chi è il “nuovo” sindaco

A Trapani trionfa nuovamente Giacomo Tranchida, riconfermato sindaco per la seconda volta consecutiva. Ecco chi è.

È ormai certa la rielezione a Trapani del sindaco uscente Gianfranco Tranchida. Il primo cittadino della città siciliana ha vinto le elezioni Amministrative 2023 e si riconferma alla guida di Palazzo d’Alì per la seconda volta consecutiva. Nella tornata elettorale del 28 e del 29 maggio 2023 Tranchida è stato sostenuto dal Centrosinistra e, complessivamente, da dieci liste.

Giacomo Tranchida, la lunga carriera politica

Giacomo Tranchida, 60 anni, è nato il 2 febbraio 1963 e ha un diploma di Ragioniere. Ha una lunga esperienza come amministratore. Per due volte è stato sindaco di Valderice – sua città natale – dal 1994 al 2003. In seguito è stato sindaco sempre per due volte a Erice dal 2007 al 2017.

Nel 2017 si è candidato anche al Consiglio regionale della Sicilia, senza pero essere eletto. Nel 2018, quindi, si è lanciato nella campagna elettorale per le elezioni Amministrative nella città di Trapani, diventando sindaco al primo turno.

Alle elezioni Amministrative del 2023 si è riconfermato sindaco, sempre al primo turno, battendo il diretto concorrente del Centrodestra Maurizio Miceli.

Foto di repertorio