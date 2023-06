Elisabetta Canalis-Maddalena Corvaglia, pace in vista? Il segnale sui social

Prove di riavvicinamento tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia: la showgirl sarda ha condiviso sui social una loro vecchia foto

Riavvicinamento in corso tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia?

La showgirl sarda, infatti, ha condiviso sui social una vecchia foto in cui posa insieme all’ex collega velina e tanto è bastato ai follower per sperare in un riavvicinamento tra le ex veline.

Le due, legate a lungo da una forte amicizia, non si parlano più da tempo ed hanno interrotto ogni rapporto: questa è la prima volta che si intravede un segnale di distensione.

Tra le due è arrivato il momento del disgelo?

Elisabetta Canalis e la foto con Maddalena Corvaglia su Instagram

Elisabetta Canalis ha condiviso nelle Stories una vecchia Polaroid di tanti anni fa, in cui appare sorridente mentre abbraccia Maddalena Corvaglia. “The monster”, c’è scritto e la ex velina mora commenta con l’emoji di una risata. Nulla di più, ma vedere questo piccolo e timido segnale di distensione fa sperare tanti follower che non hanno mai smesso di desiderare un riavvicinamento tra le due ex amiche.