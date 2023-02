Il primo discorso di Elly Schlein da segretaria Pd, il tema della sanità e il caso di Pachino

Elly Schlein: "Un giovane di Pachino, aveva la mia età, è morto perché al pronto soccorso non c'erano sufficienti medici per curarlo. Noi non possiamo essere questa Italia".

Elly Schlein è la segretaria del Partito Democratico. E’ la prima donna alla guida del partito. Ed è la più giovane: ha 38 anni. La stessa età di un agricoltore di Pachino, venuto a mancare nelle scorse settimane a Pachino, per un malore. L’uomo però era stato accompagnato al Pta di Pachino dove, in quel momento, non c’erano medici in turno.

E’ stata la stessa neo segretaria del PD, a citarlo nel suo primo discorso, ieri sera, davanti ai giornalisti, a pochi minuti dal sorpasso a Stefano Bonaccini.

Il tema della sanità e il caso di Pachino

Elly Schlein ha fatto riferimento alla recente tragedia di Pachino, nei diversi temi del suo discorso, e che fanno parte del suo programma politico che ha sostenuto in queste settimana, con l’ingresso nel Partito Democratico, e la scelta di candidarsi come nuovo segretario.

Oltre 1 milione i votanti in tutta Italia. Quasi 5.000 in provincia di Siracusa. Quella provincia che il neo segretario del Partito Democratico, ha visitato e conosciuto, nelle ultime settimane che hanno preceduto le primarie.

Cosa ha detto Elly Schlein sul caso di Pachino

Quella provincia in cui si è consumata una tragedia che ha “toccato” la sensibilità della neo segretaria PD, che ha dichiarato ieri sera nel suo discorso: “Quel giovane aveva la mia età, è morto perché al pronto soccorso non c’erano sufficienti medici per curarlo. Noi non possiamo essere questa Italia”.

Ecco la storia a cui fa riferimento la segretaria PD Elly Schlein su Pachino.

Pachino, si reca al pronto soccorso ma non trova medici: morto un 38enne

A inizio febbraio, un giovane agricoltore, Sebastiano Morana, è morto a causa di un malore fatale. Il 38enne si era sentito male improvvisamente, al punto da essere immediatamente trasportato in un presidio territoriale di assistenza. All’interno del pronto soccorso in quel momento, però, nessun medico era disponibile: istanti rivelatisi decisivi, probabilmente, per il decesso dell’uomo, nonostante il disperato soccorso in altra struttura con l’elisoccorso.