Elon Musk e l’arancina

Riflessione in chiave ironica di quanto accaduto in una pasticceria di San Francisco che si è vista annullare un ordine da Tesla

Se il caso della piccola pasticceria di San Francisco, che dopo aver avuto la disdetta di un ordine da Tesla è diventata famosissima a causa di un esplosione social proprio su X, ex Twitter, fosse capitato a Catania avrebbe preso un’altra piega. Pensate se Elon Musk fosse intervenuto su X per scusarsi di un ordine annullato in una rosticceria catanese, e avesse fatto un tweet riparatorio ordinando 10.000 arancine. Cosa sarebbe successo?

Un popolo di ribelli catanesi si sarebbe recato presso questa rosticceria, che ci piace posizionare al Tondicello della Playa, vicino all’area industriale, per impedire la profanazione. Se Elon Musk avesse ordinato 10.000 arancine, commettendo lessico sacrilegio, loro avrebbero rilanciato ordinandone almeno 100.000. File di catanesi, per rispondere all’arroganza globalista sarebbero avvistate pure da Starlink. La fila sarebbe cominciata a Gravina per tutta la tangenziale di Catania, mandando in tilt il traffico, nonostante il Sindaco Trantino cercasse personalmente di smaltirlo. Elon non ti azzardare a fare questo errore, classico da globalista, noi siamo Glocal, ed a Catania sono a punta, come il carattere catanese, e si chiamano arancini. Se vuoi chiamarle arancine ordinale dal Bar Alba a Palermo.

Cosi è se vi pare

