Twitter X, addio all’uccellino nel logo: ecco cosa cambia

L'addio ai tweet e all'iconico uccellino azzurro: ecco cosa cambia su Twitter.

Twitter diventa X, dice addio al vecchio logo e alla sua identità: ecco tutte le novità del social di Elon Musk, che nelle scorse ore hanno “disorientato” i fan del social dei tweet.

Twitter diventa X, il logo e il quartier generale

Una gigantesca X luminosa adesso è mostrata nel quartier generale del social di Musk a San Francisco. Per l’occasione, il proprietario di Twitter ha anche diffuso un video sui canali social. L’addio all’iconico uccellino azzurro, sostituito dalla croce nera, ha disorientato gli utenti, che hanno lanciato tweet con commenti ironici o domande del tipo: “Dov’è finito l’uccellino?”.

Il quartiere generale dell’ex Twitter rimarrà a San Francisco, nonostante sembra che Musk abbia ricevuto delle offerte per spostare la sede in altre città. “Splendida San Francisco, anche se gli altri ti abbandonano, noi saremo sempre tuoi amici”, avrebbe detto il proprietario di Twitter “X”.

Altre novità?

Su iPhone e iPad Twitter è già diventato X: c’è il nuovo logo e, nonostante i vincoli di Apple sulla lunghezza del nome, anche il nome nuovo. Un paio di giorni fa il rebranding di Twitter era iniziato anche su Android.

All’interno dell’App, però, non sembra essere cambiato molto. Tra le novità previste c’è la rimozione dell’automatismo per regolare l’interfaccia nel corso della giornata, passando da chiara a scura. L’argomento rebranding è in tendenza già da diverse ore e probabilmente è destinata a rimanere tra le conversazioni più “calde” nel mondo dei social nei prossimi giorni.

Altra novità importante con la trasformazione di Twitter in X? L’addio ai tweet. Da luglio 2023 si chiameranno post, come su Facebook o Instagram.