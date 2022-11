Elon Musk vende azioni di Tesla: raccolti 4 miliardi di dollari

l magnate della tecnologia ha nuovamente venduto diversi miliardi di dollari in azioni Tesla dopo il costoso acquisto di Twitter

l magnate della tecnologia Elon Musk ha nuovamente venduto diversi miliardi di dollari in azioni Tesla dopo il suo costoso acquisto della società di social media Twitter.

Negli ultimi giorni, Musk ha venduto azioni del produttore di veicoli elettrici per un totale di circa 4 miliardi di dollari, secondo i documenti societari di Tesla pubblicati mercoledì mattina presto dalla Sec, il principale regolatore del mercato azionario statunitense. Il motivo delle vendite di azioni di Musk non è stato ancora chiarito.

Musk è il fondatore e l’amministratore delegato di Tesla e le azioni della società costituiscono la maggior parte della sua enorme fortuna. È considerato una delle persone più ricche del mondo. Musk ha acquisito Twitter per circa 44 miliardi di dollari. Oltre al proprio denaro, Musk ha contratto prestiti per 13 miliardi di dollari per finanziare l’affare Twitter. Secondo i media, il servizio di questi prestiti costerà a Twitter e a Musk circa 1 miliardo di dollari all’anno.

Musk ha dichiarato che Twitter sta attualmente perdendo circa 4 milioni di dollari al giorno e che le entrate pubblicitarie per l’azienda sono crollate di recente, poiché grandi aziende come Volkswagen o il gigante farmaceutico Pfizer hanno sospeso le loro pubblicità con la piattaforma di social media.