Emanuele Filiberto compra il Savoia: “Costruiremo una grande squadra”

Emanuele Filiberto ha acquistato il Savoia, club campano militante nel campionato di Eccellenza, con l'intenzione di portarlo subito in alto.

Il Savoia, club militante nel campionato di Eccellenza, ha un nuovo proprietario.

Si tratta di Emanuele Filiberto di Savoia, che ha acquistato il club accompagnato da una cordata di imprenditori.

Obiettivi importanti e voglia di risalire subito nelle categorie professionistiche, queste le intenzioni dello stesso Emanuele Filiberto.

“”Riportare il Savoia Calcio dove merita di essere, arrivare tra tre o quattro anni in Serie C poi in B, faremo crescere una grande squadra – le parole del nuovo patron durante la presentazione del progetto “Casa Reale Holding Spa a Torre Annunziata” – Vogliamo creare un’accademia sportiva, prendere i giovani che rappresentano il nostro futuro e toglierli dalla strada, insegnando loro cosa è la nobiltà dello sport e del lavoro. La nobiltà di sudare facendo sforzo”.