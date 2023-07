Emergenza acqua a Catania, Sidra: “Ancora sospensioni di servizio”, ecco dove e quando

La Sidra comunica ancora possibili sospensioni dell'erogazione di acqua in diversi punti della città di Catania. Le zone interessate.

Nuovo aggiornamento da parte della Sidra, la società che si occupa dell’erogazione dell’acqua potabile a Catania, per quanto concerne l’emergenza idrica in città e hinterland.

“Sidra informa che dalla tarda serata di ieri, 24 luglio, la fornitura di energia elettrica presso gli impianti di produzione Sidra e di fornitori terzi è tornata pressoché alla normalità”.

“Turnazioni in vista”

“Sussistono ancora sporadici cali di tensione e temporanee sospensioni di energia elettrica. Ne consegue che i parametri di esercizio della rete di distribuzione non sono ancora del tutto normalizzati. Pertanto, al fine di assicurare il servizio idrico, anche se ancora non in modo continuativo, verranno eseguite turnazioni”.

Sidra, le sospensioni fino alle ore 15

“Nella giornata di oggi, orientativamente fino alle ore 15, verrà sospesa l’erogazione del servizio nelle seguenti aree:

Area del Comune di Catania individuata da Corso Italia, Viale Libertà, Viale Jonio, Viale Africa, Via F. Crispi, Piazza Giovanni XXIII, via Umberto (lato est di Piazza Iolanda) e traverse limitrofe;

Area del Comune di Catania individuata dalle vie Nuovalucello, Marco Polo, Casalaina, Macaluso, Licciardi, Vezzosi, Duca degli Abruzzi alta e traverse limitrofe;

Area del Comune di Catania individuata dalle vie: Galermo (parte alta), Seb. Catania (parte alta), Como, Pavia, Brescia e traverse limitrofe;

Area del Comune di Gravina di Catania individuata dalle vie: Gramsci, F.lli Bandiera, Etnea, S. Paolo, Coviello, Carrubella, Oberdan e traverse limitrofe;

Area del comune di Misterbianco individuata dalle vie Poggio Lupo, del Mandorlo (alcuni civici), delle Zagare.

“Si invita tutta la cittadinanza ad un utilizzo parsimonioso della preziosa risorsa idrica, considerata anche la maggiore richiesta di assorbimento delle utenze, dovuta sia agli ammanchi dei giorni scorsi, sia alle elevate temperature”, conclude la società.