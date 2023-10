VIDEO | Incendi, l’incubo prosegue: nuova notte di fiamme e paura nel Messinese

L'emergenza incendi prosegue, con danni ingenti, evacuazioni e disagi soprattutto nel Messinese. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

L’emergenza incendi è ancora nel vivo in provincia di Messina, con una situazione particolarmente grave a Villafranca Tirrena e San Piero Patti: è stata un’altra notte di fiamme e fumo.

Un momento da incubo per i cittadini del Messinese, costretti ad abbandonare temporaneamente le proprie case e a osservare le loro città e i loro averi che bruciano. E a rivivere lo stesso dramma già affrontato a più riprese nel corso dell’estate, con disagi, danni ingenti e ancora da stimare.

Aggiornamenti, ore 10 del 21 ottobre: Situazione incendi leggermente migliorata, anche se ancora grave. Da oltre 30 ore in atto le operazioni di spegnimento dei fronti di fiamma attivi sulla fascia tirrenica: 115 vigili del fuoco sono al lavoro con 30 mezzi soprattutto a Gioiosa Marea, Condrò e San Pier Niceto.

Emergenza incendi a Messina, fiamme da Villafranca Tirrena a San Piero Patti

Secondo le ultime informazioni, molti cittadini delle aree più colpite dagli incendi avrebbero trascorso la notte lontano dalle proprie case, evacuate a scopo precauzionale visto l’ingente numero di roghi segnalati. Tra le zone più colpite dalle fiamme ci sono i Comuni di San Piero Niceto e Villafranca Tirrena, ma anche le colline di Condrò e aree di altre aree del Messinese come Mistretta, Caronia e non solo. La Prefettura di Messina ha attivato il CCS (Centro coordinamento soccorsi).

L’ultimo aggiornamento della Protezione civile sui social (ore 22.30 del 20 ottobre 2023) spiega che: “Considerato l’alto numero di incendi e le numerose criticità raccolte dall’ing. Bruno Manfrè, caposervizio territoriale di Messina, avendo sentito il comandante dei vigili del fuoco di Messina, si dispone che le squadre antincendio di Volontariato di Protezione Civile delle province di Catania, Enna, Caltanissetta, Siracusa, Agrigento, Messina ionica intervengano nell’immediato sul versante messinese tirrenico, nei territori della fascia compresa da Gioiosa Marea a Villafranca Tirrenica, a supporto dei Vigili del Fuoco e della Forestale Regionale”.

Mentre gli incendi proseguono, nel Messinese ma anche in altre aree della Sicilia (come la provincia di Palermo), sono centinaia i commenti sui social. Si scagliano soprattutto contro i piromani, ma anche contro un piano di prevenzione che sembra insufficiente ad affrontare emergenze di questa natura.

Allerta anche sabato 21 ottobre

Vista l’emergenza incendi in provincia di Messina, il Dipartimento di Protezione Civile ha dichiarato lo stato di preallerta e attenzione fino a sabato 21 ottobre. Il rischio è elevato per gran parte dell’Isola, soprattutto nella zona Tirrenica. Secondo l’ultimo bollettino, relativo al 21 ottobre, però, in preallerta sono anche le province di Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa.