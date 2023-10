Un incendio ancora in corso ha sfiorato le alcune abitazioni e, per maggiore sicurezza, gli immobili a rischio sono stati evacuati

Notte da incubo nel territorio compreso tra Villafranca e Rometta, in provincia di Messina. Un incendio ancora in corso ha devastato in particolare le colline intorno a Calvaruso e Serro e sfiorato le alcune abitazioni limitrofe. Per maggiore sicurezza, gli immobili a rischio sono state evacuati e i residenti hanno dormito fuori casa.

Chiuso tratto dell’autostrada Messina-Palermo

Il rogo sta creando notevoli disagi anche nella circolazione autostradale con la chiusura della Messina-Palermo nel tratto Villafranca-Rometta. Gli automobilisti sono costretti uscire a Ponte Gallo.

Scuole chiuse a Villafranca Tirrena

Il sindaco di Villafranca Tirrena ha deciso la chiusura delle scuole per precauzione. “Si avvisa la cittadinanza che vista la gravissima situazione in cui si trova il nostro territorio – si legge in una nota – , causa incendi, nella giornata di oggi 20 ottobre 2023, tutte le scuole, gli asili pubblici e privati, le strutture sociali (centro diurno, centri sociali, centro d’aggregazione giovanile) rimaranno chiuse. Ci scusiamo per il poco preavviso, ma la situazione è davvero critica. Seguirà ordinanza. Il sindaco Giuseppe Cavallaro”.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sui luoghi interessati dall’incendio stanno lavorando senza sosta le squadre dei vigili del fuoco. La Protezione civile regionale ha diramato l’allerta rossa per possibili incendi in tutta la provincia di Messina.

Continua a bruciare il Messinese

Continua a bruciare il Messinese. Villafranca Tirrena, Sant’Agata, Tortorici, Capo D’Orlando, San Pietro Patti, Merì e Milazzo sono le aree in provincia di Messina dove 67 vigili del fuoco sono impegnati con 22 mezzi per contrastare i fronti di fiamma alimentati dal forte vento di scirocco. Attualmente il lavoro delle squadre è concentrato nei comuni di Villafranca Tirrena, dove nella notte sono state evacuate per precauzione alcune abitazioni lambite dagli incendi, e di Gioiosa Marea. Dall’alba è in volo un Canadair della flotta aerea del Corpo nazionale. Potenziato il dispositivo di soccorso locale con il raddoppio dei turni, mobilitati rinforzi dai Comandi di Catania, Enna e Siracusa.

foto e video Facebook Caterina Passari Mastronardo