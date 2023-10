Allerta rossa per gli incendi in Sicilia, previsti fino a 35 gradi: le previsioni meteo di domani

Scatta l'allerta incendi in Sicilia, attese temperature roventi in tutta l'Isola. E Schifani dichiara lo stato di emergenza.

Scatta l’allerta rossa in Sicilia a causa del rischio incendio. Lo ha annunciato il Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana in previsione della giornata di domani, giovedì 19 ottobre.

Allerta rossa incendi, le province interessate

Secondo l’avviso, si prevede un’allerta rossa nelle province di Messina, Palermo e Siracusa, corrispondente a una pericolosità alta. Ad Agrigento, Catania e Ragusa sarà in vigore, invece, uno stato di preallerta. Nelle altre province dell’isola, invece, non è previsto nessun tipo di rischio.

Meteo Sicilia, attese temperature estive

Nelle prossime 24 ore in Sicilia sono previste temperature elevate, con picchi di 35 gradi in diverse località. In particolare, le punte maggiori si registreranno lungo le coste.

Farà caldo anche nell’entroterra: a Caltanissetta ed Enna, per esempio, la colonnina di mercurio toccherà 28-29 gradi. Saranno elevate anche le minime in giro della Sicilia, con temperature che oscilleranno tra i 21 e i 23 gradi.

L’annuncio di Schifani

L’avviso della Protezione civile regionale arriva dopo l’annuncio in Aula all’Ars, da parte del governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani, della richiesta dello stato di crisi ed emergenza per gli incendi nel territorio isolano.