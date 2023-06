Emma Marrone sul mancato saluto a De Martino: “Nessun problema con Stefano, ecco cos’è successo”

Emma Marrone sui social ha voluto smorzare le polemiche per il mancato saluto all'ex compagno durante la festa scudetto del Napoli

Il mancato saluto di Emma Marrone a Stefano De Martino dopo la fine della sua esibizione durante lo spettacolo organizzato per la festa scudetto del Napoli ha generato da subito fiumi di polemiche sopratttutto sui social.

Ci ha pensato però la stessa cantante pugliese a smontare il gossip, chiarendo via social di non avere nulla contro il suo ex.

Emma, infatti, ha spiegato il motivo per cui se n’è andata senza salutare il conduttore dell’evento: “Non l’ho neanche sentito parlare dietro di me”.

Le polemiche sui social: il chiarimento di Emma

A causa degli auricolari, infatti, Emma non è riuscita a sentire De Martino (presentatore dell’evento) che la richiamava sul palco a gran voce.

Ciò ha immediatamente fatto partire il gossip: qualcuno ha ipotizzato che ce l’avesse ancora con De Martino, dopo più di dieci anni, per il tradimento con Belen, mentre Altri, al contrario, hanno pensato che Emma fosse ancora segretamente innamorata di lui.

Dopo essersi fatta una risata, Emma su Instagram ha chiarito cosa è successo davvero sul palco: “Sto leggendo articoli che fanno abbastanza ridere e mi dispiace perché in realtà non c’è nessun gelo. Anzi Stefano è stato bravissimo, ha tenuto una serata davanti a 50mila persone, sono tanto orgogliosa di lui. Solo che non l’ho neanche sentito parlare dietro di me. Non sono scappata da nessuna parte perché io non scappo mai e soprattutto non scappo da una persona a cui voglio un mondo di bene e di cui sono veramente orgogliosa. State sereni che sta tutto a posto”.