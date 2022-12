Emma Marrone su Instagram: “Sono casta da un anno, ecco cosa dovrei fare”

La cantante pugliese Emma Marrone si è lasciata andare ad una rivelazione piccante durante una diretta Instagram con i suoi fan

Emma Marrone non si nasconde.

La cantante pugliese, tra il serio e il faceto, ha rivelato oggi durante una diretta Instagram di essere casta addirittura da un anno.

La diretta Instagram di Emma Marrone

“Quando è stata l’ultima volta che hai fatto l’amore?” la domanda posta da una fan dell’artista, che, senza peli sulla lingua, ha replicato: “Dicembre scorso. Quasi un anno fa“.

Ironicamente, Emma ha aggiunto: “Lo so.. Male.. Anzi malissimo… Devo iniziare a darla come se non fosse mia”, scatenando le risate di tutti i suoi fan.