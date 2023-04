Enav, Monti: “Sarei contento se riuscissi a proseguire all’Autorità portuale”

"Aspettiamo il ministro e il Governatore ma io ho già dato la mia disponibilità", ha detto

“Di Enav parlerò solo a partire dal prossimo 28 aprile, aspettiamo il ministro e il Governatore ma io ho già dato la mia disponibilità a proseguire all’Autorità portuale della Sicilia occidentale, naturalmente gratuitamente, anche per rispondere a quelle che sono esigenze di mercato che ha fatto una scommessa sul sottoscritto”. Lo ha detto all’Adnkronos il Presidente della Autorità portuale della Sicilia occidentale Pasqualino Monti parlando della recente nomina ad amministratore delegato dell’Enav. “Sarò contento se il ministro e il governatore decideranno di farmi proseguire nel mio lavoro. Non è un problema, la squadra esiste ed è ben strutturata. Aspettiamo ovviamente le decisioni”, ha aggiunto.

“Mia più grande soddisfazione il ritorno dei siciliani”

“La mia più grande soddisfazione in questi cinque anni alla guida dell’Autorità portuale della Sicilia Occidentale è stata certamente il ritorno della gente, dei siciliani. Una cosa inaspettata per chi nei primi momenti aveva vissuto un momento di sorpresa. Ma bisognava partire in quel modo, in maniera dirompente, rompendo alcuni equilibri che purtroppo erano strutturati da troppo tempo, e che facevano solo il male di questa terra e dei suoi porti”, ha detto Monti – . Sono, invece, molto soddisfatto che i siciliani abbiano compreso, sulla base deli lavori fatti, le mie intenzioni”, ha concluso Monti a margine dell’inaugurazione del nuovo terminale passeggeri al porto di Porto Empedocle.