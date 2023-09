Enna, il Comune fa sul serio per il rilancio dello stadio

L’Amministrazione Dipietro ha presentato un progetto da 850 mila euro a valere sul Fondo Sport e Periferie. L’obiettivo è migliorare la fruizione del Generale Gaeta

ENNA – Il Comune ha presentato una richiesta di finanziamento per il miglioramento e adeguamento dello stadio comunale Generale Gaeta, nell’ambito del Fondo Sport e Periferie 2023. Il progetto presentato dall’Ente prevede un finanziamento totale di 850.000 euro, di cui 150.000 verranno direttamente forniti dal Municipio ennese come contributo economico.

Il Fondo Sport e Periferie è stato istituito dal Dipartimento per lo Sport per perseguire le seguenti finalità: riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale; miglioramento della qualità urbana e riqualificazione del tessuto sociale; incremento della sicurezza urbana, anche attraverso la promozione di attività sportiva; diffusione della cultura del rispetto e della giustizia sociale. Secondo l’Avviso dedicato, possono presentare richieste di finanziamento tutti i Comuni presenti sul territorio italiano con una popolazione fino ai 100.000 abitanti per progetti che prevedano la realizzazione di impianti sportivi con destinazione all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese o nelle periferie urbane, o che prevedano il completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all’attività agonistica nazionale e internazionale. Il finanziamento da assegnare a ciascun progetto non potrà essere superiore ad euro 700.000.

L’iniziativa presentata dal Comune di Enna riguarda una serie di interventi di riqualificazione che includono la ristrutturazione della tribuna laterale destra, attualmente inutilizzabile, e dei locali situati al di sotto di essa. Questi spazi saranno utilizzati per la realizzazione di una palestra per l’allenamento, della sede sociale della società e di un magazzino. Previsto un rinnovamento delle finiture superficiali (intonaci e pavimentazioni), nonché di tutti gli impianti, gli infissi interni ed esterni e i prospetti. Nel corso degli anni, infatti, il fabbricato ha subito numerose infiltrazioni di acqua piovana a causa del deterioramento dei gradoni superiori, i quali sono finalizzati alle postazioni per il pubblico ma fungono anche da copertura per gli spazi sottostanti.

Nel dettaglio, sono dunque previsti i seguenti interventi: rifacimento e impermeabilizzazione della copertura consistente nei gradoni aperti al pubblico; bonifica armatura della struttura portante in cemento armato e ripristino del copriferro con malta antiritiro, in quanto le infiltrazioni di acqua hanno provocato l’ossidazione dei ferri di armatura; sostituzione dei componenti dell’impianto elettrico e idrico sanitario, inutilizzabili a causa di infiltrazioni e atti vandalici; rifacimento delle finiture interne; sostituzione degli infissi esterni; rifacimento prospetti esterni a vista con realizzazione di isolamento a cappotto in armonia con le vigenti normative sul risparmio energetico; installazione di impianto fotovoltaico da 6 kW; installazione di impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria; installazione di corpi illuminanti con lampade a Led, al fine di massimizzare il risparmio energetico e l’utilizzo dell’energia rinnovabile. È, inoltre, previsto il rifacimento della recinzione di separazione tra le aree spettatori e il perimetro di gioco.

“Ancora una volta – ha commentato il sindaco Maurizio Dipietro – l’Amministrazione comunale si muove nell’ambito dell’edilizia sportiva per venire incontro alle esigenze della comunità e delle società sportive e per garantire la corretta fruibilità degli impianti al pubblico e agli atleti”.