Enna, democrazia partecipata 2022, vince il progetto “Habitat”

L’iniziativa ha l’obiettivo di trasformare il campo in terra battuta di via delle Magnolie, situato nella parte bassa della città, in un centro di aggregazione sociale

ENNA – Il progetto dal titolo “Habitat: sport di quartiere – Quartiere dello sport” è stato il più votato dai cittadini nell’ambito delle iniziative di democrazia partecipata. L’iniziativa ha ottenuto la maggioranza dei voti (266 in totale) ed è stato quindi premiata l’idea presentata dall’Asd Unione Rugby Enna, che mira a trasformare il campo in terra battuta di via delle Magnolie, a Enna Bassa, in un centro di aggregazione sociale dotato di un campo sportivo polivalente. Il progetto, inoltre, prevede il restauro dell’area picnic, del campo di bocce e della zona giochi, la creazione di un’area verde accessibile anche alle persone con difficoltà motorie, fioriere e cestini per la raccolta differenziata.

La democrazia partecipata è un modello di procedura politica che punta all’inclusione, alla collaborazione e a un rapporto trasparente fra istituzioni e società civile. Lo scopo finale è attribuire alla cittadinanza una diretta responsabilità nell’esercizio (anche parziale) del potere pubblico nelle sue varie forme: assumere decisioni, fare proposte, gestire un bene pubblico, organizzare un servizio o monitorare e valutare l’attuazione di politiche pubbliche. Il tentativo è quello di andare oltre la delega totale del potere ai rappresentanti politici eletti, ma per contro ciò non significa un esercizio esclusivo da parte dei cittadini. La democrazia partecipata si basa piuttosto sul principio di una relazione interattiva, collaborativa o anche costruttivamente conflittuale, fra soggetti pubblici e società civile finalizzato migliorare il perseguimento dell’interesse generale.

L’idea della democrazia partecipata ha radici antiche, ma si diffonde nel lessico politico contemporaneo a partire dagli anni Settanta del secolo sorso per poi ritornare nei decenni successivi mutando e precisando il proprio significato. Da modello alternativo ai sistemi democratici di rappresentanza diventa dunque una forma di integrazione delle istituzioni rappresentative per redistribuire il potere all’interno della società.

Il progetto vincitore del Comune di Enna si è piazzato davanti a “Le vie dei colori e dei racconti”, promosso dal Comitato di quartiere San Tommaso con l’obiettivo di continuare il percorso intrapreso dall’associazione valorizzando scorci, scale e aree del quartiere, raccontandone la storia, promuovendone la fruizione e amplificandone la valenza culturale. Terzo in graduatoria “Cant’History”, dell’associazione La Rupe, per l’integrazione tra nuove tecnologie, archeologia e storia al fine di migliorare l’offerta turistica della città di Enna, attraverso il diretto coinvolgimento di quelle nuove generazioni che con fatica resistono nel territorio comunale e che hanno sperimentato l’importanza di fare rete attraverso momenti di aggregazione a caratterizzazione prettamente culturale. Ultimo classificato, “Enna è leggenda” di Welcomeland soc. coop., pensato come uno strumento con duplice finalità: da una parte fornire alla cittadinanza un contenuto, al passo con i tempi, che esprima e rinforzi l’identità culturale degli ennesi e allo stesso tempo un potente strumento di promozione per il territorio.