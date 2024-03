Enna, Domenica delle Palme e processioni verso Pasqua

Alla vigilia della Settimana Santa, la città si prepara ad accogliere fedeli e turisti che assisteranno alla celebrazione degli eventi sacri tradizionali. Domani il cammino partirà dal Santuario di Papardura

ENNA – È arrivata la vigilia delle tanto attese festività pasquali che riuniscono la comunità ennese in un momento di celebrazione e tradizione che pervade la città di eventi tradizionali e appuntamenti sacri. Abitanti, turisti provenienti da centri limitrofi e da altre regioni, assisteranno alla programmazione prevista per la Settimana Santa.

Si comincia, quindi, domani con i riti della Domenica delle Palme, come sempre caratterizzati da una ricca programmazione della giornata.

Il programma della Domenica delle Palme a Enna

Alle 10 verrà celebrata la processione, dal Santuario di Papardura alla chiesa San Sebastiano, per la rievocazione vivente della “Entrata di Gesù a Gerusalemme” che sarà curata dalla Confraternita Santissima Passione. Al termine della Benedizione delle Palme si svolgerà la messa solenne presso la Chiesa San Leonardo.

Le confraternite partiranno dalle rispettive chiese di appartenenza, alla volta del Duomo, per l’ora di adorazione al Santissimo Sacramento. Gli orari di partenza saranno i seguenti: alle 16 dalla chiesa Santa Maria di Gesù in Montesalvo, in apertura dei riti della Settimana Santa per la processione del collegio dei rettori delle confraternite di Enna.

Poi alle ore 17 dalla chiesa di San Giovanni processione della confraternita Maria Santissima del Rosario; alle ore 17.30, invece, partiranno dalla chiesa del Carmine per la processione della confraternita Santissimo Crocifisso di Pergusa.

Si continua alle ore 18 con partenza dalla chiesa di San Leonardo per la processione della confraternita Santissima Passione. La Confraternita della Santissima Passione porterà inoltre in processione il fercolo dell’Ecce Homo.

Alle ore 19 tocca alla Chiesa del Santissimo Salvatore in processione della confraternita Santissimo Salvatore.

Infine alle ore 19.30, stavolta dal Duomo, è previsto il rientro alla Chiesa di San Leonardo della processione dell’Ecce Homo, con in più una breve sosta davanti alla Chiesa di Maria Santissima Addolorata per omaggiare di un momento di preghiera la sacra memoria dell’incontro del Cristo con Sua Madre.