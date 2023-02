Enna, Ex ospedale Umberto I, Schifani: “Nessun finanziamento dalla Regione”

«La Regione Siciliana non ha finanziato e non ha intenzione di finanziare la costruzione di un Centro direzionale a Enna nei locali dell’ex ospedale Umberto I. Sebbene esista un atto di indirizzo in tal senso del precedente governo regionale, non vi sono stati in questi mesi ulteriori passaggi burocratici che abbiano portato allo stanziamento effettivo delle risorse necessarie per la realizzazione del progetto che l’Asp di Enna ha così dettagliatamente presentato alla stampa. Se il commissario Francesco Iudica avesse avuto il garbo istituzionale di relazionarsi prima con la presidenza della Regione avrebbe evitato questo macroscopico errore». Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.