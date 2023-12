Enna, maggiori controlli in vista delle Feste natalizie

Il prefetto Maria Carolina Ippolito ha convocato nei giorni scorsi un vertice per fare il punto sulle iniziative finalizzate a garantire l’incolumità dei cittadini per un sereno svolgimento delle prossime festività sul territorio

ENNA – Nei giorni scorsi il prefetto Maria Carolina Ippolito ha convocato e presieduto una riunione tecnica di coordinamento interforze, durante cui sono state definite le misure di sicurezza atte a garantire, conformemente alle indicazioni fornite dal ministero dell’Interno, il sereno svolgimento delle festività natalizie.

“Nel corso della riunione – si legge in una nota diffusa dalla Prefettura – dopo un approfondito esame delle principali problematiche di ordine e di sicurezza pubblica che potrebbero evidenziarsi nel delicato periodo natalizio e di fine anno, il prefetto, in piena sinergia con i rappresentanti provinciali delle Forze dell’Ordine, ha definito un accurato piano di prevenzione generale e di controllo del territorio, al fine di prevenire l’attuazione di disegni criminosi e di turbative, attesa anche la delicata situazione interna ed internazionale”.

Durante il vertice, come messo in evidenza dall’Ufficio territoriale del Governo, è stata ribadita la necessità che durante le manifestazioni venga posta la massima attenzione nell’attuazione delle misure di prevenzione e vigilanza, così come richiamato dalle disposizioni del ministero dell’Interno.

I servizi saranno garantiti dal personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, coinvolgendo anche il personale delle Polizie locali. Particolare attenzione sarà rivolta ai siti a maggiore vocazione commerciale e turistica, quali il Sicilia Outlet Village, la Villa Romana del Casale e il Parco archeologico di Morgantina, nonché ai luoghi di ritrovo giovanile.

“Saranno poi potenziate – hanno concluso dalla Prefettura – le misure di vigilanza presso le chiese gestite dal Fondo edifici di culto e presso tutti i luoghi di culto ove avranno luogo le tradizionali cerimonie religiose”.