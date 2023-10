Enna, passeggiate tra le vie della città fra salute e cultura

L’Asp, in collaborazione con Comune, Legambiente, Asd Atletica e Pro Loco, ha dato vita a un appuntamento ludico-motorio per sensibilizzare i partecipanti a svolgere attività fisica in ambito urbano

ENNA – Camminare fa bene al corpo e alla nostra mente, un’attività semplice e che dovrebbe essere radicata nelle abitudini di vita di ciascun essere umano. Ma nella società contemporanea si cammina sempre meno, con effetti evidenti e conseguenze negative sulla salute. Per questo l’Unità operativa di Educazione e Promozione alla salute aziendale dell’Asp di Enna, di cui è responsabile Eleonora Caramanna, in collaborazione con il Comune di Enna, Legambiente, Asd Atletica Enna e la Pro Loco, ha organizzato una passeggiata ludico-motoria in città, con l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti a svolgere attività fisica anche in ambito urbano.

“Camminare fa bene, scoprire è bello, facciamolo insieme” è lo slogan della manifestazione a cui hanno partecipato più di cinquanta persone, le quali, partendo dal piazzale antistante il Castello di Lombardia dove è stato raccontato il Mito di Cerere, si sono diretti al Museo del Mito, il cui ingresso è stato gentilmente offerto dal Asd Atletica Enna.

I partecipanti all’iniziativa hanno poi proseguito lungo la via Lombardia e via Roma, con la preziosa guida turistica autorizzata Luisa Gardali, per arrivare al Duomo di Enna, dedicato a Maria Santissima della Visitazione, la chiesa madre della città, nonché monumento nazionale e luogo di pace dell’Unesco dal 2008.

Molto positivi i giudizi dei partecipanti su questa forma di “passeggiata culturale”, dove l’efficacia dell’attività motoria si è coniugata con la condivisione dell’esperienza formativa e la scoperta del nostro territorio, ponendo le basi affinché “questo tipo di manifestazioni possa diventare un evento ricorrente”.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto da parte degli organizzatori a tutti i partecipanti, non soltanto ennesi ma anche dei comuni limitrofi che hanno contribuito con entusiasmo alla realizzazione della manifestazione. La pregevole descrizione delle note storiche è stata largamente apprezzata dai partecipanti, che hanno esplicitamente richiesto di organizzare altri eventi.

“Camminare è utile – hanno evidenziato dall’Azienda sanitaria provinciale ennese – anche per attenuare i fattori di rischio delle malattie cardiovascolari come il peso, la pressione sanguigna e il colesterolo, proteggendo il cuore da eventuali danni. Inoltre, camminare è utile anche per mantenere il benessere della sfera psichica e il tono dell’umore, perché quest’attività può anche aiutare a pensare in modo più creativo e a risolvere meglio i problemi, soprattutto se lo si fa all’aperto”.