Enna, rilascio dei passaporti più rapido in Questura

Un potenziamento dei servizi per quei cittadini che necessitano di ricevere il documento in tempi celeri. Annunciato anche un incremento degli orari di apertura al pubblico

ENNA – Un potenziamento dei servizi per fornire ai cittadini una risposta sempre più rapida ed efficiente. A partire dallo scorso mese, come reso noto dalla Questura ennese, il sistema di prenotazione on-line dell’Agenda passaporti è stato implementato con una nuova procedura per chi dimostra di avere esigenza di ottenere il passaporto in tempi celeri.

Come evidenziato sul sito della Polizia di Stato, “il passaporto è rilasciato ai cittadini italiani e per i maggiorenni ha durata decennale. Alla scadenza della validità, riportata all’interno del documento, è necessario richiedere l’emissione di un nuovo documento”.

“Il passaporto elettronico è costituito da un libretto cartaceo di 48 pagine a modello unificato, dotato di un microchip inserito nella copertina, che contiene le informazioni relative ai dati anagrafici, la foto e le impronte digitali del titolare. Alla pagina 2 del libretto è presente la firma digitalizzata del titolare”.

La firma è però esclusa per alcune categorie e in particolare: minori di 12 anni; analfabeti (il cui stato sia documentato con un atto di notorietà); coloro che presentano un’impossibilità fisica accertata e documentata che impedisca l’apposizione della firma. In tali casi, al posto della firma comparirà la dicitura “esente” scritta anche in lingua inglese e francese. Anche i minori per viaggiare devono essere provvisti di passaporto individuale e non è più possibile richiedere l’iscrizione del figlio minore sul passaporto di un genitore.

Di recente da più parti sono state denunciate lungaggini per l’emissione di tali documenti e anche per questo a livello nazionale e locale la Polizia ha annunciato provvedimenti. “Coloro che devono partire nell’arco dei trenta giorni successivi – hanno spiegato dalla Questura ennese – per documentati motivi di salute, studio, viaggio e lavoro, se non riescono a trovare posto nell’agenda ordinaria potranno accedere all’agenda prioritaria e prenotarsi riuscendo a ottenere il titolo di viaggio in tempi celeri. Accedere all’agenda prioritaria è semplicissimo poiché è il sistema stesso, tramite un apposito banner, a guidare l’utente nella procedura”.

Inoltre, al fine di migliorare ulteriormente il servizio offerto all’utenza la Questura di Enna ha ampliato i giorni di apertura al pubblico dell’Ufficio passaporti, che sarà disponibile all’utenza per cinque giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9 alle ore 13, garantendo anche due aperture pomeridiane nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 15 alle ore 17.

“In relazione al suddetto servizio – hanno concluso dalla Questura – anche i Commissariati distaccati di Polizia di Stato della provincia hanno ampliato i giorni di apertura al pubblico. Gli Uffici saranno aperti per cinque giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9 alle ore 13, garantendo anche un’apertura pomeridiana”.