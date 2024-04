Passaporto urgente, nasce l’Agenda prioritaria: requisiti e come funziona

Per ottimizzare le numerose istanze e velocizzare i tempi di attesa, è stato creato un canale di urgenza

Secondo gli ultimi dati stimati, in Italia (e in Sicilia) è sempre più in aumento la richiesta del passaporto. Analizzando solo i numeri diramati dalla Questura di Catania, la tendenza è in costante crescita e ha già raccolto 8000 istanze nel primo trimestre nel 2024. Per questo motivo e per velocizzare i tempi di attesa per chi ne ha di bisogno (entro 30 giorni), è nato il passaporto urgente, ovvero la cosiddetta “Agenda prioritaria”. Di cosa si tratta? In una breve guida, analizzeremo tutti i dettagli di questa opportunità che velocizzerà i tempi di attesa.

Passaporto, nasce l’Agenda prioritaria: di cosa si tratta e come funziona

Rispetto all’ultimo anno pre-Covid, è in costante crescita la richiesta di rilascio del passaporto in Sicilia e in generale in tutta Italia. Per ottimizzare le numerose istanze e velocizzare i tempi di attesa, è stato creato un canale di urgenza: “l’Agenda prioritaria“. Di cosa si tratta e come attivarla? Partiamo dalla base. Questa nuova opportunità nasce dal Ministero dell’Interno ed è possibile richiederne l’accesso tramite la piattaforma online. Infatti, basterà semplicemente collegarsi al sito della Polizia di Stato (https://passaportonline.poliziadistato.it) ed eseguire la regolare richiesta.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Passaporti, l’Agenda prioritaria e l’alternativa per le urgenze

Per poter accedere alla sezione “Agenda prioritaria” e ottenere il passaporto entro 30 giorni però, bisognerà soddisfare un requisito determinante. Come spiegato, infatti, andrà dimostrato il motivo dell’urgenza per il rilascio del passaporto in 30 giorni. Dunque il richiedente, al momento dell’appuntamento preso tramite la piattaforma della Polizia di Stato – dovrà essere in possesso di biglietti aerei o documenti che possano provare l’imminenza dell’impegno per cui è richiesto il passaporto urgente.

Nel caso in cui si avessero i documenti richiesti ma l’appuntamento non fosse disponibile attraverso il canale prioritario, l’utente con necessità di partire entro 15 giorni sarà reindirizzato verso l’alternativa. In questo caso, la piattaforma renderà disponibile al richiedente un modulo da compilare, stampare ed esibire all’Ufficio Passaporti, anche senza appuntamento.