Passaporto online: come ottenerlo, quanto costa e come rinnovarlo

La procedura si suddivide tra una iniziale richiesta da effettuare online e una successiva presentazione di documenti in Questura

La possibilità di richiedere il passaporto online è un modo per agevolare una sempre più crescente richiesta da parte dei cittadini che desiderano entrare e uscire dai Paesi che non fanno parte dell’Unione Europea. In questo senso la tecnologia consente oggi di possedere un passaporto in formato elettronico in alternativa a quello cartaceo, che con gli effetti del tempo è soggetto a danneggiamenti.

Come richiedere il passaporto online

Il primo passo da effettuare per la richiesta di un passaporto online è quello di andare sul sito della Polizia di Stato. Dopo aver effettuato l’accesso con lo SPID o la Carta d’Identità elettronica si può prenotare un appuntamento. La procedura permette di far fronte agli aumenti di richieste degli ultimi anni, ma consente solo di fissare la data, l’ora e il luogo per presentare la domanda in Questura.

L’aumento delle tempistiche e i ritardi nel rilascio del passaporto

Presentare la richiesta di appuntamento in Questura oggi è una procedura abbastanza semplice da poter fare online. Tuttavia il tempo che intercorre tra la presentazione della documentazione e l’effettiva ricezione del passaporto è notevolmente più lungo.

Negli ultimi anni con dell’entrata in vigore della Brexit nel Regno Unito e con richieste arretrate a causa della pandemia da Covid-19, le tempistiche si sono ulteriormente dilatate. Per questo motivo sono stati numerosi i cittadini costretti a posticipare i loro spostamenti, portando anche alla perdita di importanti somme di denaro per le agenzie di viaggio.

Per il momento l’unica soluzione per porre rimedio a questa problematica è quella di organizzarsi con anticipo in base alla programmazione del viaggio e ovviamente fare lo stesso nel caso in cui il passaporto debba essere semplicemente rinnovato.

Le tempistiche legate al rilascio del passaporto nel momento in cui tutti i documenti sono stati presentati sono molto variabili e dipendono fondamentalmente dal numero di domande (sempre più crescente), dal periodo dell’anno e dalle verifiche da effettuare.

Sul sito della Polizia di Stato si legge che il tempo medio di attesa per la ricezione del documento di viaggio è tra i 15 e i 30 giorni lavorativi. Un arco di tempo che però può essere soggetto ad eventuali riduzioni nel caso in cui si presentino procedure di urgenza dovute a viaggi di lavoro, studi, cure mediche, lutti o acquisizione di visti.

I documenti per il passaporto e costi

La documentazione che verrà richiesta in Questura per il rilascio del passaporto è la seguente:

Copia della ricevuta di appuntamento (sarà necessario stampare l’allegato riveuto via mail che di fatto conferma della prenotazione effettuata online)

Un documento di riconoscimento valido (sia originale che copia)

Due fototessere idonee da utilizzare per il passaporto

La ricevuta di pagamento del bollettino da 42,50 euro (si tratta di un bollettino postale da versare sul conto corrente n.67422808 intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, con la causale: “importo per il rilascio del passaporto elettronico”

Una marca da bollo da 73,50 euro acquistabile in tutti i tabacchi

La spesa totale per la richiesta del passaporto ammonta dunque tra i 116 e i 126 euro proprio in considerazione delle spese da effettuare per il bollettino, la marca da bollo e le due fototessere.

Come rinnovare il passaporto online

Per rinnovare il passaporto è necessario effettuare la stessa procedura della prima richiesta. Sarà dunque necessario prendere un nuovo appuntamento online direttamente dal sito della Polizia di Stato e presentarsi successivamente in Questura con la stessa documentazione, pagando nuovamente il bollettino postale (42,50 euro), la marca da bollo (73,50 euro) e le due fototessere. Risulterà necessario presentare nuovamente la copia di ricevuta di appuntamento e il documento di riconoscimento.

Per rinnovare il passaporto i costi sono dunque equivalenti alla prima richiesta (tra i 116 e i 126 euro). L’unica variabile è che in occasione dell’appuntamento in Questura oltre a presentare la documentazione richiesta, sarà necessario avere anche il vecchio passaporto.