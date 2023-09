Enna, riqualificazione dell’area del Castello di Lombardia

Consegnati i lavori riguardanti il viale Nino Savarese e l’area antistante il Monumento ai Caduti. Un primo passo per il rilancio di una zona fondamentale della città dal punto di vista culturale

ENNA – Il sindaco Maurizio Dipietro ha fatto nei giorni scorsi il punto sugli interventi riguardanti il viale Nino Savarese e l’area antistante il Monumento ai Caduti, consegnati proprio nei giorni scorsi.

Come spiegato dal Comune, il primo stralcio in questione rappresenta lo step iniziale di una serie di interventi che riguardano l’area del Castello di Lombardia e lo stesso maniero. “Interventi – ha precisato il primo cittadino – come mai sono stati fatti nei decenni scorsi. La memoria, infatti, deve tornare molto indietro nel tempo per trovare lavori di tale portata che riguardano un’area importantissima dal punto di vista storico, culturale e turistico della nostra città”.

Una serie di interventi che riguardano l’intera area

“Mi basta ricordare – ha aggiunto Dipietro – che soltanto con la mia Amministrazione il Castello di Lombardia e l’intera area archeologica sono stati messi al centro di un processo complessivo di valorizzazione dei beni monumentali, quale percorso fondamentale di crescita economica e culturale della nostra realtà territoriale”.

I lavori di questo primo stralcio interesseranno l’area urbana del Monumento ai Caduti, che sarà riqualificata attraverso la realizzazione di una pavimentazione in pietra di Custonaci, un ridisegno delle aree a verde e l’installazione di numerose sedute dotate di spalliera. L’accessibilità verrà rimodulata attraverso l’inserimento di ampi gradini e rampe per i diversamente abili.

Lavori anche sul viale Nino Savarese, che circonda il Castello

Per quanto riguarda poi il viale Nino Savarese, che circonda il Castello, verrà interamente ripavimentato anch’esso con in pietra di Custonaci, in maniera da creare una sorta di promenade che consentirà al visitatore di godere del paesaggio che circonda il Castello di Lombardia. Verrà inoltre svellito lo strato superficiale dell’attuale marciapiede per integrarlo alla nuova pavimentazione. L’intero viale, pedonalizzato, sarà in questo modo arredato con sedute, mentre il muretto di confine esistente verrà rivestito con la stessa pietra della pavimentazione e dotato di una nuova ringhiera in acciaio corten. Prevista infine la realizzazione di un impianto di illuminazione a led costituito da proiettori in finitura corten su palo, in sostituzione di quelli esistenti ormai obsoleti. L’impianto illuminerà l’intero prospetto esterno del Castello di Lombardia e le aree oggetto d’intervento.

“A questo intervento – ha concluso il primo cittadino ennese – seguirà poi quello destinato a migliorare e potenziare l’accoglienza turistica della stessa area con parcheggi e strutture appositamente pensate, la cui progettazione esecutiva è praticamente conclusa, con il parere positivo da parte della Soprintendenza, e siamo pronti a individuare il relativo finanziamento”.