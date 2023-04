Enna, la salute delle donne è ancora in primo piano

Anche quest’anno, dal 17 al 22 aprile, l’Asp ennese parteciperà alle iniziative in programma per l’(H)Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile

ENNA – Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere), in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, organizza dal 17 al 22 aprile l’ottava edizione dell’(H)Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Il programma dell’Azienda sanitaria provinciale ennese è composto da incontri in presenza con le donne e da consulenze gratuite che saranno offerte dagli operatori dei Consultori familiari di Enna, Nicosia, Leonforte e Piazza Armerina, appartenenti al Dipartimento Materno infantile diretto da Loredana Disimone. Le attività che si svolgeranno nei suddetti Consultori sono supervisionate da Oriana Ristagno, coordinatore Ostetrici area Sud.

Gli interventi previsti sono così articolati: lunedì 17 aprile, dalle ore 9 alle 12, nel Consultorio di Leonforte, il cui referente è il dottor Paolo Favazza, si terrà l’incontro in presenza dedicato alle donne in gravidanza sul tema: “La riscoperta del parto naturale, tra assistenza medica e percorsi a misura di mamma”. Saranno effettuate, inoltre, 15 consulenze. Per contattare il consultorio di Leonforte, è possibile telefonare al numero 0935/664302.

Sempre nella giornata di lunedì 17 aprile, nel Consultorio di Piazza Armerina, raggiungibile al numero 0935/981851, l’equipe, dalle ore 10 alle 12, incontrerà le donne in gravidanza sul medesimo tema “La riscoperta del parto naturale, tra assistenza medica e percorsi a misura di mamma”. Anche qui saranno effettuate 15 consulenze. Referente dell’evento sarà la dottoressa Stella Ciarcià. Per partecipare è possibile contattare la dottoressa Giusy Lo Bello al numero indicato.

Mercoledì 19 aprile, nei locali del Consultorio di Nicosia, dalle ore 16 alle ore 18, si terrà invece l’incontro in presenza con le donne sul tema: “Donne in movimento. Benessere e prevenzione in menopausa”. Saranno effettuate dieci consulenze. Il numero del Consultorio è 0935/671514. La referente dell’iniziativa sarà la dottoressa Vincenza Tomasi.

Infine, nella giornata di venerdì 21 aprile, dalle ore 9 alle 12, presso il Consultorio di Enna, raggiungibile al numero 0935/520661, gli operatori incontreranno le donne per l’ultimo incontro sul tema: “La riscoperta del parto naturale, tra assistenza medica e percorsi a misura di mamma”. Saranno effettuate anche in questa occasione 15 consulenze. Referente dell’evento la dottoressa Maria Faulisi.