Enna, via libera al recupero dell’ex monastero delle Benedettine

Pubblicato il bando da oltre 13 milioni di euro per gli interventi di restauro e recupero della struttura di epoca medievale. Si punta a valorizzare il territorio dal punto di vista culturale

ENNA – Via libera da parte del Comune al bando di gara per l’esecuzione dei lavori di restauro e recupero del complesso delle Benedettine in via Roma, ex monastero di epoca medievale.

L’appalto integrato di pianificazione ed esecuzione indetto dal Comune riguarda la progettazione e la realizzazione dei lavori necessari per il ripristino e il restauro dell’edificio storico ed è finanziato con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza attraverso la Missione 5, Inclusione e coesione, Componente C2, Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, Investimento 2.1, investimenti in progetti di rigenerazione urbana, finanziati dall’Unione europea con Next generation Eu. L’iniziativa mira a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, valorizzando il territorio e promuovendone lo sviluppo del patrimonio culturale.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’affidamento di contratti pubblici di lavori del Pnrr e del Pnc prevede l’unificazione della progettazione definitiva con quella esecutiva. L’operatore economico aggiudicatario del contratto dovrà redigere il progetto esecutivo, che comprende tutti gli elementi e i contenuti previsti per il progetto definitivo, e successivamente eseguire i lavori. In altre parole, la progettazione definitiva e quella esecutiva sono integrate in un unico processo e l’operatore che vince la gara dovrà svolgere entrambe le fasi per portare a termine il progetto.

L’importo dell’appalto integrato, che include i costi dei lavori, gli oneri per la sicurezza, gli oneri tecnici e le somme a disposizione dell’Amministrazione, è pari a 13.127.599,82 euro, Iva inclusa. Potranno partecipare al bando di gara le imprese che possiedono un certificato rilasciato da Organismi di diritto privato (Soa) autorizzati, che attestino la loro qualificazione per le categorie e le classifiche di lavoro pertinenti, in conformità con l’articolo 84 del Codice. Il certificato deve essere valido alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Tutta la procedura d’appalto sarà svolta online. Gli operatori economici dovranno inviare le loro offerte esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica di acquisti e forniture del Comune di Enna, entro le ore 10 del 22 marzo 2023. Per partecipare alla procedura d’appalto, le aziende devono registrarsi sulla piattaforma telematica indicata, seguire la procedura guidata e poi inserire la documentazione richiesta firmata digitalmente entro la scadenza indicata dal Comune di Enna.

L’appalto indetto dal Comune verrà assegnato usando il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa. La commissione giudicatrice del Comune valuterà le offerte e determinerà quella più conveniente. In caso di offerte economicamente equivalenti, il miglior punteggio per l’attribuzione dell’appalto sarò assegnato alla migliore offerta tecnica.

Riguardo l’iniziativa, il sindaco di Enna, Maurizio di Pietro ha dichiarato: “Un altro importante passo sulla strada del recupero e della valorizzazione del patrimonio artistico monumentale della nostra città. Un intervento atteso da decenni finalmente diventa realtà”.