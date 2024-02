Eolie, deposito irregolare di rifiuti: sanzioni da 12mila euro

Le verifiche sono state eseguite dagli agenti della polizia locale e dai militari dalla Guardia di Finanza

Alle Eolie sorpresi i furbetti dei contributi per i buoni spesa. Sanzioni anche per il deposito irregolare di rifiuti. Le verifiche sono state eseguite dagli agenti della polizia locale e dai militari dalla Guardia di Finanza. Diciotto i trasgressori che con atti notori non veritieri hanno dichiarato di avere i requisiti per percepire i buoni spesa erogati dal Comune di Lipari.

Fra loro anche cittadini marocchini e rumeni. Sette invece le persone accusate di deposito irregolare dei rifiuti, compreso il rappresentante di una società, che a Lipari, Panarea e Stromboli hanno depositato cartoni, bottiglie di vetro e coni per gelati, nei vicoli e nella piazzetta dell’Annunziata.

Trasgressori colti in flagranza con le fototrappole

Sui buoni spesa i furbetti sono stati rintracciati dopo gli accertamenti disposti dalle Fiamme Gialle, al termine di una serie di controlli in materia di prestazioni sociali agevolate. Mentre a coloro che hanno depositato rifiuti, oltre che eoliani anche incivili di Pace del Mela e di Milano, si è arrivati dopo i meticolosi controlli sui cartoni effettuati dalla polizia locale.

Le multe più alte sono state di 2 mila e 11 euro, quella più bassa di 120 euro e 67 centesimi.

A Lipari, su input dell’amministrazione Gullo, sono anche in arrivo le fototrappola, perché da quando è stata sequestrata dalla procura di Barcellona l’area di Quattropani di Peppe Casella, il materiale di risulta proveniente dai lavori edili, è depositato in modo indiscriminato in varie zone dell’isola. Inoltre, l’amministrazione Gullo ha già previsto anche la videosorveglianza di tutto il territorio.